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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

證嚴法師被捲入選戰　游淑慧嘆：投給陳時中，就是認同周玉蔻

▲王炳忠自訴周玉蔻女士刑事洩密罪及加重誹謗罪案，第二次開庭審理▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲媒體人周玉蔻。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前透露，去年採買疫苗過程中，政界、工商業界等大老曾致電「別浪費力氣」，時任衛福部長的民進黨台北市長參選人陳時中因而成為輿論批評對象，引來資深媒體人周玉蔻不滿，開嗆慈濟宗的創辦者證嚴法師。對此，國民黨台北市議員游淑慧分析，這是「自殺式攻擊」，並稱「投給陳時中，就是認同周玉蔻」，贏還是穩死，就不得而知。

游淑慧提到，周玉蔻之前為了論文門罵台大爛，現在戰完學術，又戰宗教，看不懂的招數，連競爭對手的國民黨，下巴都要掉下來了，是笑死也嚇死。

游淑慧反問，難道民進黨支持者沒有慈濟人嗎？ 沒有台大人嗎？是嫌票太多，逼自己的支持者在政治信仰和宗教信仰選邊站？逼自己的支持者否定自己的母校？

游淑慧說，周玉蔻開轟證嚴法師，「為什麼要尊稱她上人？大家被傻傻的牽著鼻子」，那她得先去問總統蔡英文，為什麼她要去感謝聖嚴法師 ？為什麼總統府的新聞稿也稱總統很欽佩上人的決心跟氣魄，「周玉蔻 真是一個反客為主愛搶戲的X隊友。」

至於陳時中，游淑慧認為是一個傀儡般的候選人，他被英系抬轎拱出，卻無力掌握自己選戰節奏，被到處瞎帶，恐怕他自己都搞不清楚為什麼要做這一些。更悲劇的是，他也無力掌握團隊及側翼這些自殺式的攻擊。

不過，稍早一名田姓民眾不滿周玉蔻在節目上指稱「慈濟是中共同路人」，因此闖入她在台北市大安區信義路四段設立的「放言傳媒」有限公司，咬傷傅姓主管。《放言》發聲明表示，周玉蔻所述內容屬言論自由範圍，請慈濟约束支持者理性對待不同意見人士。

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周玉蔻證嚴慈濟

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