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慈濟突揭採購疫苗內幕！他列出「3背後動機」　網噓爆：又陰謀論

▲▼慈濟證嚴法師與總統蔡英文視訊談疫苗採購。（圖／慈濟提供）

▲慈濟去年協助採購疫苗。（圖／慈濟提供）

記者朱祖儀／綜合報導

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文近日透露，先前採購疫苗時，有來自政界、工商業界等大老勸他 「買不到的，不要浪費力氣」，引發爭議。對此，就有網友列出3個顏博文在此刻揭露內幕的動機，質疑背後真相不單純。不過文章曝光後隨即被噓爆，有人就罵「又在陰謀論了」。

去年慈濟基金會、台積電、鴻海暨永齡基金會共同捐贈1500萬劑BNT疫苗，顏博文10日接受媒體專訪時，首度公開採購疫苗的過程，稱當時不僅有人以「世紀大騙局」形容慈濟採購疫苗的宣示，更接到許多來自政界、工商業界等大老電話，勸他「買不到的，不要浪費力氣」，因為有其他工商業大老也想買疫苗，卻被政府勸阻或說政府自有安排。

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此言一出隨即掀起討論，也有網友在PTT以「慈濟的動機？」為題發文，表示顏博文突然在此時揭露當時被阻攔的過程，不知其中的動機為何，「看了兩天的討論還是沒有滿意的答案，所以自己歸納了一下大家來討論看看」，共列出了3個可能性。

▲▼陳時中萬華廣照宮參香。（圖／記者周宸亘攝）

▲原PO提出第一個可能性是要打陳時中。（圖／記者周宸亘攝）

原PO指出，第一個可能是為了「打陳時中」，因為在這個時間點談到採購疫苗的問題，最直接被衝擊到的人就是時任衛福部長、民進黨台北市長候選人陳時中，「陳時中的選戰議題就不想和防疫或疫苗什麼的再扯上關係，這題可以把他拉下來打」。不過他也提到，這其中還是有不合理的地方，因為即使攻擊陳時中，也不一定能讓特定人選當選。

原PO列出第二個可能性是顏博文可能在過程中受委屈，所以想將此事全盤托出，「但這也講不太通，顏先生已經都無償、無休的投入慈濟志業當志工了，這種個人情緒上的事情怎會那麼大動作呢？」所以這個可能性也較低。

原PO提出最後一個可能動機是「宗教團體法」，因為先前生命道場體系爆出財務糾紛，蔡英文政府可能想藉此通過宗教團體法，慈濟才會用到這個題材，「生命體系的新聞是上禮拜三，顏博文的專訪新聞是在禮拜六，時間點兜得上，這個動機完全成立，所以可以想見這議題一打下去，宗教團體法在蔡政府時期是不可能通過的了」。

▲▼。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO共列出3個可能性。（圖／翻攝自PTT）

不過文章曝光後隨即被網友噓爆，「哇，想到藉口要帶風向了耶」、「這世界最不缺的就是陰謀論了」、「人家只是闡述事實啊，不能說買疫苗多辛苦喔？」「是個人都會看不下去 忍到現在才說已經很有修養了」、「先說說你檢討慈濟的動機啦」、「台灣是威權國家嗎？沒有言論自由嗎」。

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