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高鐵站被陌生男熊抱喊「好久不見」！她當場石化...網曝超噁內幕

▲▼ 高鐵654次列車無電卡途中。（圖／記者李姿慧翻攝）

▲女網友被陌生人搭訕，讓她超傻眼。（示意圖／記者李姿慧翻攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

突然被陌生人擁抱真的會嚇到！一名女網友表示，昨日從高鐵站閘門出來後，走沒幾步路突然被一名陌生男子雙手環抱喊「好久不見」，讓她當場石化在原地，她問男子是不是認錯人，對方看了她一眼趕緊鬆開手，留下2聲對不起就跑走，她傻眼直呼「第一次在高鐵站被陌生人這麼熱情迎接」。不少網友認為男子是故意吃豆腐，還有人說自己的同學也曾遇過相似的經歷「超噁」。

一名女網友在Dcard以「在高鐵站被陌生人緊抱」為題發文，表示她剛放完中秋連假，中午從高鐵站出來準備回家，一出站就和一名陌生男子對到眼，但也沒多想，卻看到對方朝她的方向走來，於是只好再加快腳步，「接著那男生邁開步伐走到我面前，張開雙臂把我整個人環抱得很緊，當下的我傻眼到不行，整個人石化」。

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原PO指出，在她還沒反應過來時，對方突然說了一句「好久不見」，於是她開口詢問「你是不是認錯人了」，男生才終於鬆開手，接著兩人互相對看幾秒，男生就一邊說對不起一邊跑走了，只留下一臉傻眼的她，「第一次在高鐵站被這麼熱烈的迎接，結果對象不是男朋友就算了，還是個陌生人。」

貼文一出，不少網友都認為男子根本就是故意的，「好噁心！怎麼可能認錯，應該是故意的」、「完了這篇根本助長噁男勢力」、「故意的吧...超怪」、「就算是認識的人，突然巧遇也不會直接抱住吧，何況還是異性，根本想卡油而已」、「會嚇死欸，希望不要有人模仿」。

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