「這9個習慣」決定你有錢or貧窮！她推：月存收入20%

▲吳淡如認為，富有是一種選擇，而不是天賦。（示意圖／本報資料照）

文／吳淡如

我認為，富有是一種選擇，而這過程要靠你的堅持。作家吳淡如在新書《人生實用商學院：富有是一種選擇》強調，這跟大多數人的認知不同，很多人以為「富裕」是天賦，自己之所以生活無法富足，就是因為出身不好或基因不好，沒有賺錢的「命」。又認為，有錢人之所以會有錢，大多數都是因為會投胎家裡有錢，因此過著無憂無慮的生活。

但事實上，富有是一種可以培養的能力，雖然出身決定起跑點，但是不會影響你富有的可能性。最終，是否要致富的選擇，還是在自己身上。一般人所渴望的富裕，並非成為暴發戶，而是「財務自由」。

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所謂財務自由，指的是：就算你不工作，被動收入也能在你有生之年支應日常生活所需。這仍然不能用固定金額來侷限。因為每個人對生活所需認定不同，事實上也會隨著時代而不同。二十年前退休的人，有1,000 萬元就會認為足夠終老，事實上如果這1,000萬元是死錢，無法活用衍生新的錢，很快就會坐吃山空。其實富有是物質面和精神面的「雙重得意」，必須建立在多元的條件上。

講得更具體一點，想要變富有，在我看來，最好具備以下九種生活特質：

第一、養成良好的生活習慣

有好的生活習慣，代表你在健康方面比較不需要讓人擔心，像是運動就是一個好習慣。維持健康，就能省下醫療花費，這是最好的節省行為。

第二、定義你自己的夢想，並且提高行動力

別說沒有夢想。夢想未必要太偉大。夢想並不是「目標」，是你活著的動力和意義。我的夢想很微小，就是把自己活得好一點，而且隨著年齡進展，人生仍有新樂趣、新學習、新期望。我們不必期望自己像SpaceX創辦人馬斯克立志登陸月球，但我們可以當很有行動力、確實達成小小願望的人。不管你多大年紀，提升自己都是必要的。請相信，人雖然想活得舒服，但原地踏步你會愈活愈不舒服。

第三、規律性固定學習充實知識

現代人多麼幸福。在科技的協助下，愈來愈多管道可以充實知識，線上課程、電子書、Podcast，只要有手機就可以開始學習。而且有每天固定學習習慣的人，通常在時間管理上會比較有效率，那代表生活也會比較有規律。每天讓自己多成長一點，投資在學習上也能創造複利效果。

我很相信「追求夢想會孳生利息」，不只在理財上創造「複利」才能使你懂得讓財富自由，在學習上很多人困惑於科技所帶來的「訊息爆炸」，很怕會因而變得焦慮。那是因為你眼中所見是資訊，並非知識。新聞不是知識、八卦不是知識、經驗也不是知識，知識還是要經過系統化學習，或者比你專業的人幫你整理出理路和邏輯。

▲選擇和正向人交朋友，才能活得愉快。（示意圖／記者李佳蓉攝）

第四、和正向的人做朋友

到了一定年紀之後，我知道自己不可能跟每個人都當朋友。如果要活得愉快，就要跟正向的人做朋友；會帶給你負面能量的人，那就斷捨離，至少你不會因為跟人溝通而感到沮喪。溝通本來就應該是愉快的，不必跟讓你不舒服的人來往。就算那個讓你不舒服的人是親人，說真的也不必一直「相濡以沫」，保持點距離，人生更寬闊，不常相見彼此不會愁苦那麼多。

第五、存下收入的2成

坐吃山空是很可怕的事，為了避免這樣的慘劇，從年輕時一定要養成這個習慣。我常會對沒有積蓄的人說：「存10% 總可以吧？」老實說，存10%我覺得是有點少，你賺的錢愈多，那比例就應該要提高。比如月入3萬元時，也許你只能存3,000元；但是如果你有斜槓收入月入6萬元，且只需扶養自己，應該存3萬元，因為你並不必因收入變多而膨脹消費金額，這樣才能存下第一桶金。

不要輕易變成「暴發戶」，所謂暴發戶，在我看來不是指錢多的人，而是指隨著收入膨脹，就開始任意花錢的人。最應該培養的重點不是數字，而是「先存錢再消費」這樣的習慣。

第六、做你自己喜歡的工作

每個人的興趣不同。但是，只要一個人做自己喜歡做的事情，不管再忙都會覺得充實。因為你不是為了滿足別人的期望，而是自己人生的目標。但很多人對自己沒有期許，只會迎合別人的期待。這樣的人一樣很忙，但只是忙著為別人創造價值，自己並沒有成就感。

比如：爸媽希望我考上公務員，因為有退休金。問題在於：你真能樂在工作中嗎？說真的，我的確有當三十年公務員的同學，但並非一直樂在其中。如果你能樂在其中，就能得到成就感，那就是一個「你喜歡的工作」。做一個會使你眼睛發亮、不計較工時的工作，才是人生樂事。

▲做自己喜歡的工作，不管再忙都會覺得充實。（示意圖／本報資料照）

第七、培養消除負面情緒的能力

很多事情會激怒我們，網路酸民的一句話，或是開車時後方莫名而來的巨大喇叭聲，都會很有效率的創造負面情緒。即便絕大多數讓我們不高興的偶發事件帶來的影響不大，但如果不放開這些情緒的糾纏，它就會成為你人生的沉沒成本。如果再不斷地累積這些沉沒成本，就會把自己變成一臺「昨日垃圾處理機」，那麼你還有能量去追求目標嗎？

第八、如果你賠得起，就勇於冒險

如果有人告訴你，有一條可以不冒任何財務風險就能致富的路，那100%是詐騙集團。風險無所不在，就算你買的是ETF或是護國神山像台積電，都沒有人可以保證你一定獲利。老話一句：「投資一定有風險」。然而，也不要在毫無知識的狀態下就去冒險，沒有降落傘，跳下懸崖只會粉身碎骨，冒險前必須計算：你賠得起嗎？不少人在年輕時勇於創業，正因：「反正本來也一無所有。」這是個好理由，如果你非得確定無風險才願意行動，那你會錯過很多的機會。

第九、習慣超越自己

很多人都因為比較心態而苦，不自主地會與他人比較。其實不必找那些假想敵。為什麼你不跟自己比較呢？計較自己有沒有比昨天多成長一些，要比你忙著去打聽同學的薪水行情還有朋友住什麼房、開什麼車？對自己的致富體質更有幫助。

只要你和我一樣，相信「往對的方向努力就會有成果」。那麼，我們就可以盡其所能地過著充實人生。儘管真實人生的奮鬥過程常常是痛並快樂著，但你會為努力過的一切佩服自己。請相信真正的富人都是努力過的，而不是銜著金湯匙出身的。

本文摘自：吳淡如／《人生實用商學院：富有是一種選擇》／時報出版

▲吳淡如所著，《人生實用商學院：富有是一種選擇》，時報出版。（圖／時報出版提供）