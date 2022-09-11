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李倩萍「新北社宅優先戶中籤率僅10%」　新北：目前仍持續在蓋

▲▼新北市長參選人林佳龍與新北市議員李倩萍。（圖／李倩萍臉書）

▲新北市長參選人林佳龍與新北市議員李倩萍。（圖／李倩萍臉書）

記者陶本和／台北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍近來多次就「社會住宅」議題向新北市長侯友宜叫陣，認為新北興建社宅進度緩慢。對此，民進黨新北市議員李倩萍日前質詢時，也公開指出「新北社宅優先戶中籤只有10%」；而新北城鄉局長黃國峰則回應，目前的中籤率只是反映現在的現況，並不代表未來規劃不足，目前新北市仍然持續在蓋。

林佳龍、侯友宜近來針對「社會住宅」議題互有駁火，林佳龍團隊認為，新北市興建社會住宅的進度緩慢，甚至「規劃中」的數量掛零；而侯友宜則反擊，認為林佳龍沒有搞清楚狀況，強調新北市「多元方式」推動社會住宅，目前已有成果，甚至暗示是內政部審議卡關。

在此同時，民進黨新北現任議員李倩萍日前也就「新北市社宅優先戶中籤只有10%」提出質詢，要求市府加速且持續規劃新北市社會住宅，才能讓市民好好安居樂業。

李倩萍表示， 根據新北市剛抽籤完的土城員和青年社會住宅結果，優先戶三房型的中籤率只有10%、二房型優先戶的中籤率也只有19%、就連一般戶二房型的中籤率也只有14%，連優先戶中籤率都這麼低，顯示新北市社會住宅供給與需求落差非常大。

李倩萍表示，過去市府總是說新北市3.3萬戶是中央給的目標且早已達成目標，但實際上不論是誰規劃的這樣的數量就是遠遠不足所需，從中籤率來看遠遠不及格。

李倩萍指出，新北市光低收、中低收戶數就將近3萬人，加上特殊境遇家庭、兒少老人保護等不論是短期內的3.3萬戶或宣稱未來規劃的4.5萬戶都明顯不足，再說這數字還沒有加上符合社宅資格一般戶的青年需求。

對此，城鄉局長黃國峰回應，目前的中籤率只是反映現在的現況，並不代表未來規劃不足，目前新北市仍然持續在蓋，中央也陸續在新北興建不少社會住宅。

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