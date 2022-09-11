油門當剎車踩！菜鳥駕駛「撞爆考場牆壁」　教練嘆：別說我教的

圖文／CTWANT

駕訓班考照是駕駛汽車正式上路前的必經之路，不過許多人往往因為太過緊張，而在考場中鬧笑話。日前大陸就有一位考手排駕照的菜鳥駕駛好不容易突破所有考試關卡，不料卻在返回原點時，誤把「油門當剎車」，直接將考場的牆壁撞出一個大洞，令教練直呼，「千萬別說是我教的！」

據《人民日報》及香港《巴士的報》的報道，近日在湖南懷化，有一名學員在考取科目二，也就是俗稱「小路試」的倒車入庫、斜坡起步、路邊停車、直角轉彎及S形曲線行駛這些考試內容時，疑似因為太過緊張，不小心將油門當剎車踩，更糟糕的是教練當時又不在副駕，所以沒有人能阻止悲劇發生，於是考場的牆壁就這樣被他撞出了一個大洞，誇張的景象也讓教練直呼，「千萬別說是我教的！」。

▲大陸有位學員誤把「油門當剎車」，直接將駕訓班考場的牆壁撞出一個大洞。（圖／翻攝自微博）

透過影片可以發現，銀色的考試用車車頭完全撞毀，卡在牆壁中動彈不得，現場一片狼藉，而牆壁另一邊的駕訓班行政人員辦公室裡，還有許多人在事故發生當下淡定地在櫃位上工作，所幸整起事件沒有人員傷亡。事後考場人員也回應，「學員人沒事，目前考場仍然可以正常考試。」

影片一出也吸引大陸網友熱議，有人留言表示，「這是誰的部將竟如此勇猛」、「考試結束，成績不合格，請回中心打印黑名單」、「教官不能承受之重」、「看工作人員一臉淡定，就知道見多了」、「這沒什麼，我學科目二的時候還撞到教練」、「我考科目二時，都沒油門只有剎車。」

延伸閱讀

▸ 號誌異常打亂遊客行程 台鐵局長現身中正西路平交道致歉

▸ 中秋節疫情不升反降？ 莊人祥曝：周一可能還會再降

▸ 富商買春「求施虐」被玩死 性工作者不救慘遭重判6.5年