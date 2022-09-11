梅花颱風是否發陸警「未來3小時是關鍵」　明起防暴雨狂轟3地

▲梅花颱風17：00最新路徑。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

中颱梅花強度持續增強，路徑往北偏，是否會發陸警，今晚是關鍵，不過氣象局預報中心主任呂國臣透露，依照目前觀測，發布陸警機率越來越低。

梅花颱風今下午17時中心位置在北緯 23.1 度，東經 124.3 度，即在臺北的東南方約 350 公里之海面上，以每小時8公里速度，向北北西進行，中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒 43 公尺（約每小時 155 公里），相當於 14 級風，瞬間最大陣風每秒 53 公尺（約每小時 191 公里），相當於 16 級風。七級風暴風半徑 150 公里，十級風暴風半徑 50 公里。

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根據最新資料顯示，第12號颱風過去3小時強度略為增強，中心目前在台北東南方海面，向北北西移動，其暴風圈正逐漸進入台灣東半部海面，對台灣東半部及北部海面構成威脅。

▲梅花颱風17：00最新路徑。（圖／氣象局）

氣象局簡任技正伍婉華表示，今(9/11)天到週三(9/14)北部、東北部為最主要降雨區，颱風近中心強度持續增強，七級暴風半徑維持150公里，速度減緩，梅花颱風週一、週二比較慢速往東方海面北上，梅花颱風正在靠近台灣中。

受颱風外圍環流影響，今北台灣也出現明顯降雨，新北市烏來雨量281毫米，桃園復興156.5毫米，受颱風外圍環流明天、後天更接近台灣，環流更綿密影響，明天北部、東北部降雨更明顯，不僅一整天有陣雨，各地隨雲系飄入也會有短暫陣雨，北部、東北部和中部山區有局部大雨和豪雨，週三颱風遠離才會緩和。

至於陸上警報是否可能發布，伍婉華表示，目前颱風路徑往北走，發布陸警機率不高，但仍要觀察幾小時，預計下午8時半那一報會比較明朗。氣象局預報中心主任呂國臣透露，依照目前觀測，梅花颱風發布陸警機率越來越低。