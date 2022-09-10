民進黨中秋賀卡大咖雲集「少了他」！網見照片嘆：說好桃園三結義

▲民進黨的中秋賀卡大咖雲集，但沒有林智堅。（圖／翻攝鄭運鵬臉書）



記者柯振中／綜合報導

10日是中秋佳節，不少人會與家人親友團聚、烤肉，就算不在身邊，也會送上祝福。民進黨為此製作了中秋賀卡，卡面上大咖雲集，卻有眼尖的網友發現，照片的人物中少了一位人物，感嘆根本是「可割可棄」。

民進黨10日在臉書上張貼了中秋賀卡，祝福支持者「月圓人團員，中秋佳節快樂」。而賀卡當中，有許多民進黨大咖的照片，包含黨主席蔡英文、賴清德、蘇貞昌、游錫堃、鄭文燦、林右昌、陳其邁及潘孟安、黃偉哲等人，準備參選的鄭運鵬、陳時中等人也有出現在賀卡上。

不過，卻有網友發現，無論有沒有參選的人物，都有被列在賀卡上，但仔細一看，卻沒有「剛剛失去兩個碩士」的林智堅，讓他不禁傻眼，「不是才說好桃園三結義、鐵三角堅不可破嗎？」該名網友說，明明才說要一起力挺，結果現在林智堅完全消失，「佳節時，份外讓人感覺世態炎涼啊！」

▼民進黨中秋賀卡大咖雲集。（圖／翻攝臉書／民進黨）



對此，眾人則留言回應，「可割可棄」、「次元切割刀」、「堂堂前新竹市長，淪落到如此下場」、「一時失智不用怨嘆」、「不到一的月鐵三角就消失了，這就是台灣價值」、「桃園三結義，二哥被砍頭」、「我們一起大聲說林智堅沒有抄襲」、「小智原本應該會在第二排吧，人走茶涼…。」

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