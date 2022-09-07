七彩潮服加八卦避災　機車男攜毒遭警查獲併破竊盜犯行

▲33歲身穿七彩潮服之李姓男子因形跡可疑，見警低頭閃躲，警方攔查查獲他持有安毒及吸食器，並查出他另涉娃娃機店竊案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局中正所警員黃宇澤2員，6日下午1時許巡邏行經西門路與府前路口，發現1名身穿七彩潮服之機車騎士形跡可疑，見警低頭閃躲，警方攔查查獲李姓男子持有安毒及吸食器，並查出他另涉娃娃機店竊案，全案偵訊後依品、竊盜罪嫌送辦。

警方說，經員警上前盤檢，33歲李姓機車騎士除有多項毒品素行資料，且機車儀表板上還黏掛有避災之八卦，但在警方之詢問盤檢中回應吞吞吐吐且神情緊張，經其打開背包內之物品受檢，內竟藏放第二級安非他命毒品4包、5.74公克及吸食器1個，經警方當場依涉嫌違反毒品危害防制條例逮捕帶回調查。

中正所員警後續調查發現，33歲李嫌住台南市永康區，從事美髮業，至中西區訪友後，相約一同前往永康1家KTV歡唱，李嫌攜竟帶毒品準備前往KTV歡唱助興，不料前往途中即為員警發現可疑攔查；其在所內接受調查時，又為該所員警發現與轄區8月18日府前路1家娃娃機台店發生之背包遭竊案犯嫌神似，且所攜行背包也與被竊之物相同，經員警出示影像事證，當場也即查明李嫌還另涉嫌竊盜娃娃機台內後背包，價值5000元之竊嫌，訊後並依毒品、竊盜罪嫌送辦。

市警二分局表示，近期員警同仁全力協助因公殉職員警家屬，辦理喪葬撫卹事宜，但員警在治安維護工作仍堅守岡位、戮力各項犯罪打擊工作；全體員警也一同帶著兩位勇警之勇氣，將持續在治安維護工作上全力打拚。