教宗3度見陳建仁　笑著直呼「我認識他！台灣前副總統」

▲前副總統陳建仁近日出訪教廷，與宗座科學院全體院士一起晉見教宗方濟各。（圖／駐教廷代表處提供，下同）



記者陶本和／台北報導

前副總統陳建仁近日出訪教廷，與宗座科學院全體院士一起晉見教宗方濟各。駐教廷大使館11日表示，涂克森樞機主教正要向教宗介紹陳建仁時，教宗笑著說，「我認識他，他是台灣以前的副總統。」

陳建仁在11日上午與宗座科學院全體院士一起晉見教宗方濟各，由院長涂克森樞機主教(Card. Peter Turkson)代表院士向教宗方濟各致問候詞，然後由科學院主席Joachim von Braun教授向教宗說明本年宗座科學院院會主題，同時感謝榮退院長Marcelo Sanchez Sorondo對科學院之貢獻，以及感謝教宗指派T樞機擔任新任主席。

教宗致詞時表示，宗座科學院的成立，至今在世界各國宗教中仍屬罕見，天主教成立科學院的初衷，即在於鼓勵人們對科學的熱情，以及對真理及知識的熱愛。教宗鼓勵院士們利用知識來締造和平，窮盡科學的一切可能性來避免戰禍，並追求真理、自由、對話、正義及和平。

特別的是，駐教廷代表處表示，涂克森樞機主教正要向教宗介紹大仁哥時，教宗笑著說，「我認識他，他是台灣以前的副總統。」

駐教廷代表處表示，這趟來教廷的宗教慈善科學三合一外交之旅 ，短短幾天之內就與教宗見了3次面，這絕對是空前紀錄，也展現了台灣與教廷在各個層面的緊密關係。