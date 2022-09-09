《角頭》臨演回看守所　涉柬埔寨人口販運「4核心人物」收押禁見

記者劉昌松／台北報導

曾在電影《角頭》擔任臨演的竹聯幫東堂成員李振豪，涉嫌與金主黃炫逢等人誘騙88名台灣人到柬埔寨，把同胞當成「豬仔」賣給當地詐騙集團工作，獲利約1470萬元。台北地檢署日前起訴後，地院裁定6名被告交保，然經高院發回更裁，台北地院9日重新開庭後認定，李、黃等4名被屬於犯罪集團核心人物，有勾串、滅證之虞，裁定4人收押禁見。

▲竹聯幫李振豪涉柬埔寨人口販運案遭法院裁定收押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

北檢2日起訴李振豪等9人，從2021年11月起，在網路上社群，假意招募民眾出國從事博弈客服、人頭貸款、A片男優等工作，實際上將每人以1萬7千元到1萬8千元不等價錢賣往柬埔寨，至少88人受害，其中僅22人獲救，李振豪等人組成的2個犯罪集團總共獲利1470萬元。

▲人口販運案中負責資金調度的被告黃炫逢。（圖／記者劉昌松攝）

檢察官起訴時，李、黃等6人在押，經移送北院審理，合議庭裁定讓6人分別以20萬元到70萬元不等金額交保，且應每周向轄區派出所報到。案經檢察官提起抗告，高院認為，李振豪、林晉宇、黃炫逢與陳思瑋，嫌分工接洽、議價、分派任務、招募、計算獲利、保管基金零用金、接送應徵者與聯繫接應、協助監視等行為，均犯罪嫌疑重大，且多數共犯仍在柬埔寨，難認無逃亡海外之虞，發回更裁。

▲柬埔寨人口販運案，被告林晉宇。（圖／記者劉昌松攝）

台北地院9日下午通知李振豪等4人出庭應訊，經重新開庭調查後，認為4人均屬集團階層較高之核心人物，具較高機率與尚未到案之共犯、證人為勾串、滅證，是有羈押原因及必要，裁定被告4人均羈押，並均禁止接見通信，庭訊後送往台北看守所。至於先前獲得交保的另2嫌鄭學鴻、陳均翰，已因高院駁回抗告確定。

▲柬埔寨人口販運案，電影被告陳思瑋。（圖／記者劉昌松攝）