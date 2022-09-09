　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

《角頭》臨演回看守所　涉柬埔寨人口販運「4核心人物」收押禁見

記者劉昌松／台北報導

曾在電影《角頭》擔任臨演的竹聯幫東堂成員李振豪，涉嫌與金主黃炫逢等人誘騙88名台灣人到柬埔寨，把同胞當成「豬仔」賣給當地詐騙集團工作，獲利約1470萬元。台北地檢署日前起訴後，地院裁定6名被告交保，然經高院發回更裁，台北地院9日重新開庭後認定，李、黃等4名被屬於犯罪集團核心人物，有勾串、滅證之虞，裁定4人收押禁見。

▲▼柬埔寨人口販運案，電影《角頭》擔任臨演的竹聯幫分子李振豪。（圖／記者劉昌松攝）

▲竹聯幫李振豪涉柬埔寨人口販運案遭法院裁定收押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

北檢2日起訴李振豪等9人，從2021年11月起，在網路上社群，假意招募民眾出國從事博弈客服、人頭貸款、A片男優等工作，實際上將每人以1萬7千元到1萬8千元不等價錢賣往柬埔寨，至少88人受害，其中僅22人獲救，李振豪等人組成的2個犯罪集團總共獲利1470萬元。

▲▼柬埔寨人口販運案，被告黃炫逢。（圖／記者劉昌松攝）

▲人口販運案中負責資金調度的被告黃炫逢。（圖／記者劉昌松攝）

檢察官起訴時，李、黃等6人在押，經移送北院審理，合議庭裁定讓6人分別以20萬元到70萬元不等金額交保，且應每周向轄區派出所報到。案經檢察官提起抗告，高院認為，李振豪、林晉宇、黃炫逢與陳思瑋，嫌分工接洽、議價、分派任務、招募、計算獲利、保管基金零用金、接送應徵者與聯繫接應、協助監視等行為，均犯罪嫌疑重大，且多數共犯仍在柬埔寨，難認無逃亡海外之虞，發回更裁。

▲▼柬埔寨人口販運案，被告林晉宇。（圖／記者劉昌松攝）

▲柬埔寨人口販運案，被告林晉宇。（圖／記者劉昌松攝）

台北地院9日下午通知李振豪等4人出庭應訊，經重新開庭調查後，認為4人均屬集團階層較高之核心人物，具較高機率與尚未到案之共犯、證人為勾串、滅證，是有羈押原因及必要，裁定被告4人均羈押，並均禁止接見通信，庭訊後送往台北看守所。至於先前獲得交保的另2嫌鄭學鴻、陳均翰，已因高院駁回抗告確定。

▲▼柬埔寨人口販運案，電影被告陳思瑋。（圖／記者劉昌松攝）

▲柬埔寨人口販運案，電影被告陳思瑋。（圖／記者劉昌松攝）

►IPSA流金水200ml激殺880元！能不買嗎？

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
從指甲6特徵看出病！出現「一徵兆」快就醫
快訊／才說追查二創片　陳時中大轉彎：歡迎大家二創
梅花外圍環流要來了！中秋賞月「北台灣把握上半夜」
快訊／U18女籃擊敗紐西蘭　擠身亞洲4強並獲世界盃門票
梅花中秋節轉中颱！一圖看各地賞月指數　氣象局曝追月最佳7地
戴培峰手套夾住岳政華棒子　罕見Play導致滿壘釀大局
老天鵝二創林宥嘉《說謊》揶揄林智堅　遭主張版權下架

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

《角頭》臨演回看守所　涉柬埔寨人口販運「4核心人物」收押禁見

快訊／新北BBQ美式餐車一路漏油！3機車接連滑倒7人受傷送醫

電動鐵馬充電中突「自燃」...他滅不了　4移工吸濃煙嗆傷急送醫

快訊／旗津傳溺水！21歲戲水妹遭大浪捲走　救起「滿身砂土」送醫

防疫太到位也有事！鈔票消毒晾桌上　客人順手摸走全都錄

大甲民宅警報器狂叫奏效　2人急衝屋外.....竟是雜草惹禍

酒駕男「紅燈起步」畫面曝光　17歲無照高中生遭撞重傷亡！

4分鐘殺2人奪3命！　3嫌冷靜殺人分工滅證...6hrs犯案過程曝光

公司樓梯間激戰女同事！人夫嗨「可以很厲害很大力」　妻崩潰提告

三重懶警翹班「躲樓上玩麻將手遊」　消失20分鐘...申誡2次調職

酒駕熱褲妹收押79天出庭　神情自若...燦笑步上囚車

劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！

未打方向燈斜切差點相撞！　按喇叭遭罵5字經決定提告

白家綺甜曝老公撩妹絕招　吳東諺被「拒絕30幾次不放棄」

調皮兒用水瓶砸新電視 爸暴怒一招處置孩行為

iPhone 14全系列登場　剪瀏海了！價格+亮點總整理

母柴強壓布丁狗抱枕色色　忘情激戰被媽喝止秒跳開

秀英被經紀人虧「懶」展超美背肌　韓孝周舉起52kg壺鈴…擔憂形象XD

《角頭》臨演回看守所　涉柬埔寨人口販運「4核心人物」收押禁見

快訊／新北BBQ美式餐車一路漏油！3機車接連滑倒7人受傷送醫

電動鐵馬充電中突「自燃」...他滅不了　4移工吸濃煙嗆傷急送醫

快訊／旗津傳溺水！21歲戲水妹遭大浪捲走　救起「滿身砂土」送醫

防疫太到位也有事！鈔票消毒晾桌上　客人順手摸走全都錄

大甲民宅警報器狂叫奏效　2人急衝屋外.....竟是雜草惹禍

酒駕男「紅燈起步」畫面曝光　17歲無照高中生遭撞重傷亡！

4分鐘殺2人奪3命！　3嫌冷靜殺人分工滅證...6hrs犯案過程曝光

公司樓梯間激戰女同事！人夫嗨「可以很厲害很大力」　妻崩潰提告

三重懶警翹班「躲樓上玩麻將手遊」　消失20分鐘...申誡2次調職

快訊／才說追查免治馬桶二創片　陳時中大轉彎：歡迎大家二創！

狼師哄騙年輕女學生！　李康生、張孝全雙影帝加持《童話・世界》

《角頭》臨演回看守所　涉柬埔寨人口販運「4核心人物」收押禁見

從指甲6特徵看出病！「沒有月牙」原因曝　冒黑斑快就醫

摸毛毛蟲屁股衝出「2束神奇煙火」　真實功能竟是叫喚保鑣！

鄭凱文好投MVP！對悍將沒輸過　兄弟超罕見Play灌5分奠定勝基

梅花外圍環流要來了！中秋賞月「北台灣把握上半夜」　2地區只能看運氣

陳時中報警要查二創抹黑者！「台灣迷因」傻眼：連我一起告啊

快訊／棒！U18女籃擊敗紐西蘭　擠身亞洲4強並獲世界盃門票

吳彥祖、馮德倫盛世美顏！　BL始祖《美少年之戀》睽違24年重返銀幕

畫面曝光！十分瀑布旁男女「野外連結」　網：不去賓館怕留足跡？

社會熱門新聞

即／回收工廠傳意外！　移工掉落絞碎機慘死

廖老大直播「勾纏闆娘」！健身工廠回應

彰化工人跌落設備槽慘死！機器卡滿屍塊

高鐵雙屍3命慘案！　逃泰3惡徒起訴...求處死刑

快訊／新北燒烤店「瓦斯爐爆炸」燈管震碎　4人受傷送醫

撞死人爆乳妹變胖了！男友法庭狂放電　她燦笑步上囚車

高鐵雙屍案3嫌　鋼筋狠毆4分鐘殺2人奪3命

醫師密錄器藏更衣室　護理師洗完澡全被錄

監委兒經夜市亂嗆聲　慘遭黑幫老大痛毆失明

即／男不爽被超車　開槍轟對方下體...鼠蹊部中彈

爆乳妹撞死人　男友穿Fendi鞋法庭狂放電

即／17歲騎士遭酒駕車闖紅燈猛撞　無呼吸心跳

救護車深夜鳴笛　遭小黃撞上翻覆

保全問女住戶「沒穿內衣」　公司要賠錢

更多熱門

相關新聞

「股海明燈」誘炒股　銀行及時阻詐87萬

「股海明燈」誘炒股　銀行及時阻詐87萬

宋姓男子2個多月前，看到網路理財廣告，加入「股海明燈」群組，匯款加入對指定帳戶，期間，對方欲取言於他，匯給他1萬元股票獲利後，他加碼欲匯入87萬元，行員發現有異，聯絡恆春警方聯合阻止他被騙，警方8日頒發感謝狀給該機警陳姓行員。

詐團假借貸真囚禁警攻堅救「台灣豬仔」

詐團假借貸真囚禁警攻堅救「台灣豬仔」

《角頭》臨演李振豪70萬交保　高院發回更裁

《角頭》臨演李振豪70萬交保　高院發回更裁

「Cloud Token」假AI投資虛擬貨幣　吸金詐4千萬

「Cloud Token」假AI投資虛擬貨幣　吸金詐4千萬

假借台電裝假電表詐騙上百萬元

假借台電裝假電表詐騙上百萬元

關鍵字：

柬埔寨詐騙豬仔詐騙人口販運詐欺收押

讀者迴響

熱門新聞

即／回收工廠傳意外！　移工掉落絞碎機慘死

時空旅人預言「英女王2022離世」竟成真

啦啦隊女神26歲懷孕「胎兒罹先天罕病」！痛哭引產

醫師「摸兩下就流出」　她墮胎47次又再來！1小時後慘死

快訊／田馥甄演唱會延期挨轟凌晨道歉

人已在高雄！Hebe上班族歌迷氣炸

來不及見女王最後一面　哈利王子神情憔悴

楊丞琳IG停更3天首發文！

快訊／英國女王逝世享耆壽96歲！

中秋節拜土地公！「2生肖財運超威」下半年賺很大

21歲妹吃海底撈當場喪命　同事驚爆被毛肚噎死了

快訊／田馥甄明高雄開唱突宣布延期！

女王駕崩會發生什麼事？

廖老大買1送1！網見分店地點傻了：心臟夠大

陸劇男神遭嗆猥瑣！張翰新劇「扯女演員內衣」

更多

最夯影音

更多
酒駕熱褲妹收押79天出庭　神情自若...燦笑步上囚車

酒駕熱褲妹收押79天出庭　神情自若...燦笑步上囚車
劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！

iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！

未打方向燈斜切差點相撞！　按喇叭遭罵5字經決定提告

未打方向燈斜切差點相撞！　按喇叭遭罵5字經決定提告

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面