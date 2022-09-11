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「捨不得你長大」父記錄兒子成長影片藏洋蔥　暖哭網友

記者楊惠琪／台北報導

一名喜歡用影片記錄孩子成長的父親，最近在個人臉書粉專「鏡頭下的寶貝」分享自己六年多來，跟在兒子的滑板後面拍攝，看著兒子成長的背影「從小朋友變成青少年」，剪接成濃縮版的成長影片，以父親視角拍攝的影片和文字，讓網友直呼：「有洋蔥」！

短短不到1分半的影片，記錄著兒子從4歲開始，每年夏天固定的「滑板旅行」，影片除了拍攝兒子的滑板英姿，還拍下沿途的風景，六年來，去過花蓮太魯閣、台東熱氣球嘉年華、宜蘭、台南、墾丁等景點，出動運動攝影機、手機、空拍機拍攝取景，流暢的剪輯和文字描述，感動許多網友。

有網友說：「看了眼眶含淚，好棒的紀錄跟回憶」、「搭配著音樂，看了都雞皮疙瘩的感動了」、「爸爸好用心喔，真的看的讓人好催淚」、「孩子成長令人感動，台灣風景更令人感動」、「孩子的成長記錄，只有做父母的人知道有多珍貴」、「看了有種莫名的感動，還重複看了好多遍」。

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▲子豪爸爸用影片記錄孩子的成長，也拍下沿途的旅遊風景。（圖／子豪爸爸提供）

▲為了捕捉孩子的影片，子豪爸爸也學溜滑板。（圖／子豪爸爸提供）

 影片作者子豪爸爸接受《ETtoday新聞雲》採訪時指出，就像許多家庭一樣，我們也喜歡用影片記錄孩子的成長、旅行的點滴，如果可以把兩者結合在一起，畫面就無比珍貴，因而想出「滑板旅行」的概念，在滑板移動過程中，也拍下各地美景，而他為了拍攝，也只好跟著學溜滑板，方便移動拍攝。

子豪爸爸說，最近一次拍攝11歲兒子的溜滑板背影，才驚覺兒子已經從小朋友，變成青少年了，因而把六年來的影片剪輯在一起，「看到小男孩長大了，突然覺得有點捨不得」，沒想到影片放上臉書，引起廣大迴響。

他說，8歲的女兒也在今年加入「滑板旅行」行列，跟在哥哥的後頭溜滑板，未來會持續用影片記錄，因為每次和太太回顧都會覺得「好在當時有記錄下來」。他還說，很多網友會私訊詢問拍攝技巧和設備，他都會在臉書分享拍攝花絮，但他強調，技術也許不是最重要的，而是拍攝的過程，全家在一起的點點滴滴。

▲子豪爸爸用影片記錄孩子的成長，也拍下沿途的旅遊風景。（圖／子豪爸爸提供）

▲子豪爸爸用影片記錄孩子的成長，也拍下沿途的旅遊風景。（圖／子豪爸爸提供）

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關鍵字：

鏡頭下的寶貝成長影片子豪爸爸

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