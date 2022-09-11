「想賺錢過得奢侈」會越來越無緣！有錢人心態：看成是數字而已

▲理財專家提到，「想賺錢過奢華生活的人，不可能成為有錢人」。（示意圖，非當事人／pakutaso）

文／高橋丹

執筆協力者／向山勇、譯者／游韻馨

摘自／春天出版《全世界有錢人都在做的財富倍增法》

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我以前一直認為「金錢等於評價」。如果朋友比我有錢，代表朋友比我還努力，更受到別人的肯定。由於這個緣故，我一直「想要贏過朋友」、「想成為更有錢的富豪」。

這個觀念與我個人的成長過程有關，我從日本移居到美國，成長環境競爭相當激烈。我的父母給了我在美國成長的機會，所以我特別努力。當時我感覺金錢是評斷一個人的標準，所以在三十歲以前，我一直是這麼想的。

大學畢業後，我在競爭激烈的華爾街工作，每天只想贏過同事。英文有一句話「I feel alive」，意思是「我感覺自己活著」。每天奮戰不懈，就能有活著的感覺。

當時正值泡沫經濟時代，許多人覺得「金錢是評斷一個人的標準」，我則是認為「我不需要錢，但為了讓大家認可『我比朋友強』，我要成為有錢人」。

三十歲之後，我到世界各國旅行，學習各國歷史，逐漸發現「我的觀念可能有錯」。

當初之所以要周遊列國，是因為我覺得自己有所不足。是的，我想要找到自己的存在價值。為此，我必須離開自己住習慣的紐約，到陌生的地方去。

在世界各國繞了一圈後，我開始認為「金錢只是數字」，是「讓我們減少煩心事的工具罷了」。

日本很少有億萬富翁（個人資產十億美元「約一千億日圓」），我接觸過的億萬富翁其實並不那麼重視金錢。他們認為錢不是「拿來用的東西」，只是「數字而已」。他們會花錢在周遭的人身上，受到眾人敬重，但不會為了自己奢侈。

▲跟有錢人無緣的想法 V.S 有錢人的思考。（圖／春天出版《全世界有錢人都在做的財富倍增法》）

我認為想賺錢過奢華生活的人，不可能成為有錢人。建議各位不要想著「增加金錢」，想著「增加數字」較容易達成目標。

不執著於花錢，只想著增加金錢的「數字」。

★本文摘自春天出版《全世界有錢人都在做的財富倍增法》，作者高橋丹，華爾街出身的日本超人氣理財Youtuber，短短三個月訂閱人數破10萬人，介紹全世界富豪時刻留意的致富祕訣，新手也能馬上實踐，堪稱王道＆最強的財富倍增法。