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後疫情時代國際交流啟動　花蓮慈院首批國外醫學生見習

▲教學部主任謝明蓁醫師（中）表示，海內外的醫學生都是醫界未來非常重要的生力軍，無論將來在哪裡服務，都能為醫療盡一份心力、守護更多病人的健康。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

教學部主任謝明蓁醫師（中）表示，海內外的醫學生都是醫界未來非常重要的生力軍，無論將來在哪裡服務，都能為醫療盡一份心力、守護更多病人的健康。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受COVID-19疫情影響，自2020年起，台灣暫停開放海外見習醫學生來台見習，至今已2年，近日衛生福利部開放學生入境，2022年9月前夕，花蓮慈濟醫院迎來，疫情後首批國外見習醫學生，七位來自新加坡南洋理工大學醫學系五年級的見習醫學生，將在花蓮慈院院內11科見習，包含一般外科、心臟內科、骨科、精神醫學科、腎臟內科、急診、婦產科、家庭醫學科、腸胃內科、整形外科、皮膚科等科別以及大體模擬手術課程。

▲教學部主任謝明蓁醫師（中）表示，海內外的醫學生都是醫界未來非常重要的生力軍，無論將來在哪裡服務，都能為醫療盡一份心力、守護更多病人的健康。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

在心臟內科見習的許勤鴻（前排中）說，最期待的是大體模擬手術課程，這是一門前所未有的特別課程。

在心臟內科見習的許勤鴻說，小時候來過台灣，很喜歡台灣的風土民情，加上在學校時，聽過學長姊分享花蓮的人都非常熱情友善，自己也想了解台灣的醫療體系與新加坡的差異，所以，選擇來花蓮慈院見習；因為學校課程沒有實際大體可以做練習，所以這次最期待的是大體模擬手術課程，除了向大體老師學習手術技巧，與捐贈者家屬訪談互動的過程，可以深入感受慈濟醫療人文的精神，許勤鴻說，這是一門前所未有的特別課程。

▲教學部主任謝明蓁醫師（中）表示，海內外的醫學生都是醫界未來非常重要的生力軍，無論將來在哪裡服務，都能為醫療盡一份心力、守護更多病人的健康。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

對骨科很有興趣的陶新宇（左）表示，在家鄉也聽到不少醫師提到，花蓮慈院的骨科能見到與當地大大不同的多種類型病例，非常期待可以在花蓮慈院，學到不同於新加坡的骨科相關知識。

對骨科很有興趣的陶新宇表示，學長姊曾分享在花蓮慈院各科學到許多專業臨床知識，他也會把握這段見習時間，好好學習；此外，在家鄉也聽到不少醫師提到，花蓮慈院的骨科能見到與當地大大不同的多種類型病例，所以，非常期待可以在花蓮慈院，學到不同於新加坡的骨科相關知識。

「非常歡迎大家來到花蓮，希望每個人學習愉快。」教學部主任謝明蓁醫師表示，受疫情影響，全球的實習醫學生進入醫院的臨床學習都大受影響，所以，很高興能看到實習醫學生來到花蓮慈院見習，了解新加坡與台灣兩者不同的醫療環境外，不論是海內外的醫學生，都是醫界未來非常重要的生力軍，無論之後他們會在哪裡服務，都能為醫療盡一份心力、守護更多病人的健康。

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