火警非首次！消防員嘆雜物太多不改善　無路可逃生...2人3狗慘死

記者許展溢／高雄報導

高雄市鳳山區建國路一處民宅10日清晨6時許傳出火警，經營電池行的屋主夫妻2人，送醫院搶救都宣告死亡。不少鄰居說，他們人平常非常好，也很有善心，不過，屋內外的各種東西堆太多了，之前就發生過一次火警，上次也有到場救援的消防私下透露，其實很多人都有不斷提醒過，只是屋主連住警器也不領，東西堆成這樣，把退路都阻絕掉了。

▲消防人員根據過去救援表示，現場東西若沒堆成這樣，可能還有機會逃生。（圖／記者許展溢攝）



隔壁鄰居嘆氣說，上次發生過火警就算很嚴重了，當時有跟屋主說一定要好好改善空間，無奈又不改，不只一位鄰居，多位好友和附近鄰居一樣向屋主提醒過，屋內東西雜物真的太多，一定會有危險，之前還好是只有屋主一人在內，且有很快的逃出，才保住一命。

▲▼消防指出，曾通知屋主要領住警器，後來也沒領。（圖／記者許展溢攝）



上次該民宅發生火警有到場救援的消防提到，當時有跟屋主提醒過，但屋主只是點點頭，並點出嚴重狀況，雖現在屋內雜物擺設等狀況是否和能逃命有關，都還需要專家進一步釐清，但有一點絕對是事實，以過去救援經驗來看，那就是「東西堆成這樣，逃生機會相對一定會降低，而且可燃物這麼多，尤其電池的東西，會直接噴射，不像一般物品會慢慢燃燒，更危險。」

只不過，消防人員和鄰居的提醒，屋主都沒認真面對，物品堆積狀況也未改善，結果這次又出意外，不僅夫妻兩人命喪火窟，連收養的四隻流浪狗，也有三隻被燒死。

消防私下透露，曾通知屋主要領住警器，後來也沒有領，若「空間整理過，也許今天不會有這麼多的東西，就有機會逃過一劫，結果把退路都阻絕掉了。」