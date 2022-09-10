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99元吃到飽不限時！澎派菜色一列排開　地點曝光…網喊：想衝了

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲吃到飽菜色多樣。（圖／翻攝自Dcard）

記者朱祖儀／綜合報導

吃到飽菜色多樣、份量沒有限制，是不少人聚餐的首選，但沒想到還有「超俗」的店家可以選擇。一名美食部落客分享，在高雄有一間99元不限時吃到飽餐廳，在打烊前餐檯上仍維持20多樣菜，但讓吸引他的不只是超便宜的價位，還有老闆的佛心，讓他吃了覺得相當感動。不少人看到後紛紛喊說「想衝了！」

原PO在「Dcard」發文表示，他到高雄苓雅區一間99元自助餐吃到飽餐廳，該店晚上7點半打烊，他6點才抵達店內，不過餐檯上一直維持20多樣菜，包括糖醋魚片、炒青菜、炒干絲、炸物、涼拌菜等，甚至打烊前30分鐘還在出菜，讓他覺得很驚訝，詢問「你們不是等等就關了，這樣一直出菜沒問題嗎？」店家回應，「對呀！還是要給客人做選擇，而且菜補2-3次就會換下一道菜了，打烊後也都直接倒掉，有些客人還嫌我們菜色很少，講話很難聽」。

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▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲打烊前仍有許多菜色。（圖／翻攝自Dcard）

之後老闆跑來和原PO聊天，他也好奇問「老闆，你們這樣賺不了什麼，是什麼動機讓你們想開99元吃到飽，而且即使很划算了，這些酸言酸語你們不會灰心嗎？」不過對方回應，只是想照顧一些基層的勞工朋友，看到他們吃飽就很開心了，「開心是錢買不來的」，也都會聽從客人的建議進行改善。

原PO表示，雖然該處的環境和菜色不是最頂級的，但也是店家用心準備，「菜色選擇很多一定有你愛吃的」，且阿姨們也不停擦拭，保持餐檯的乾淨度，該店吃到飽不限時，滿80歲還免費招待，「我看著眼前的自助餐，原本是想貪便宜吃飽飽，但突然像被照顧一樣？吃飽喝足後反而有點不好意思」。

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲打烊前仍有許多菜色。（圖／翻攝自Dcard）

不少人看到後紛紛表示，「好暖喔，身為高雄人還真是第一次知道這家欸」、「真的是做交朋友的」、「老闆好佛心」、「好划算，感覺很好吃」、「感覺好好吃！！！可惜不住在高雄」、「好好的店！！！老闆怎麼那麼好，好感動」、「超值欸，可以天天吃，可是我住台北」、「先存著，以後去高雄找看看，看起來蠻好吃的欸」、「老闆真的超佛！我曾在別的地方做自助餐，知道自助餐成本真的都非常高，尤其現在的菜真的都好貴，老闆實在太佛了」。

還有其他吃過的人分享，「吃過兩次，口味偏一般家常菜，肉燥飯一生推，超級好吃」、「之前吃過，非常好吃，CP值爆高」，但也有人覺得菜沒吃完就倒掉實在太可惜，「店家感覺很棒，不過如果這麼善心可以不要打烊後也都直接倒掉嗎？也許可以給街友、弱勢團體相關單位等等的啊！甚至開放想要的顧客打包，比起一直出菜，然後剩下都要倒掉，一定有更好的處理方式」。

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