「女女戀」公開！高雄2美女發言人萌閃開撩：你我孩子未來什麼座　

記者吳奕靖／高雄報導

強化高雄城市行銷，高雄市政府發言人張硯卿、周璟瑜聯手企劃拍片，要讓更多人看見高雄之美。首支影片拍攝主題，聚焦高雄市戶政事務所日前進行的「結婚背板」大改造。張硯卿、周璟瑜特地走訪岡山、大寮等戶政事務所，透過鏡頭介紹改造後的結婚背板，更在唯一「海洋風」的旗津戶政事務所應景換上輕婚紗！兩位發言人表示：「每個場景都超有FU！結合在地文化與設計感，小物的細節巧思也令人驚艷。」喊話歡迎不管是即將結婚的新人，還是全台各地民眾，來高雄的戶政結婚背板拍照留念！

▲高雄兩美女發言人披掛上陣宣傳戶政「結婚」創意背板 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

2022台灣設計展在高雄，戶政結婚背板改造是「台灣設計 設計台灣」系列活動之一，由青年局主導美學大改造，20處各具特色的背板曝光，迴響熱烈，更被譽為「全台最美結婚登記背板」，在全台爆紅！為了讓民眾更有「臨場感」，張硯卿和周璟瑜前往各戶政事務所，拍片加強宣傳力道。

▲高雄兩美女發言人張硯卿（左）和周璟瑜（右）披掛上陣宣傳戶政「結婚」創意背板 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄兩美女發言人張硯卿（右）和周璟瑜（左）披掛上陣宣傳戶政「結婚」創意背板 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

拍攝當天，兩人清晨五點多就出門準備，連續拍攝10小時，一口氣走訪包括岡山、旗山、美濃、鹽埕、大寮、旗津等六個各具特色的背板取景。衣著呈現有別於工作時的輕便休閒風，更在旗津海洋風背板前，應景的換上輕婚紗、戴上白頭紗，響應「海灘逐浪奔愛」的浪漫主題。

張硯卿指出，結婚背板各有主題，不只具有設計感，像是「美濃」大玩諧音梗、岡山的「愛情羊肉爐」也納入美食文化，旗山「冰菓室」更融入地方特色。周璟瑜也大讚，不只佈景到位，各場景的道具配件，像是岡山的「愛情羊肉爐」圍裙、大寮的「電話亭」、旗山的「冰菓室菜單」以及美濃「紙傘」，細節都充滿設計師的滿滿巧思。

兩人在拍攝過程中展現搭檔好默契，更發揮過去隨機應變的新聞經驗，台詞幾乎都是臨場發揮！雖然攝影團隊原本規劃兩位發言人走「唯美路線」，不過兩人也有不少搞笑NG片段，「笑」果十足！兩人都稱，很期待10月的台灣設計展，要透過影片宣傳拍攝，讓更多人看見高雄的美！

▲高雄兩美女發言人張硯卿（左）和周璟瑜（右）披掛上陣宣傳戶政「結婚」創意背板 。（圖／記者吳奕靖翻攝）