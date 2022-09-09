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台鐵號誌故障修好又異常！2天194列車、5萬旅客被誤　退費規定曝

▲▼台北車站,高鐵,台鐵,台北轉運站,返鄉人潮。（圖／記者姜國輝攝）

▲受員林-花蓮號誌故障影響，台鐵多班列車延誤。（圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵昨(9/8)上午7時20分計軸通信電纜出包，歷經超過28小時，今中午11時53分終於修復，暫時恢復正常行車，累計2天內影響176班誤點，旅客4.7萬人受影響。未料下午13時22分再度發生故障，原廠技師已赴現場處理，截至下午16時30分已有67列車誤點，1.1萬人受影響，累積2天共有5萬人被延誤。

台鐵員林=花壇站計軸通信電纜昨故障，經台鐵徹夜搶修更換電纜，今上午發現計軸器也可能出問題，台鐵人員持續調校，歷經28.5小時後，今中午11時53分修復正常行車，不過下午又傳出出現異常。

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台鐵局表示，該區間今日上午10:21西正線、11:53東正線分別修復，恢復正常行車。惟下午13:22東正線號誌又發生故障，並影響西正線號誌，為加速查修保障臨軌工作人員安全，自14:15起，改採通信式行車，維持雙線運轉。

台鐵指出，目前現場仍在持續調整計軸器模組，台鐵局副局長陳仕其及原廠技師亦赴現場處理中。另平交道也持續加派保全與路警維持交通安全。今日截至16:30計影響67列次、合計延誤1860分、旅客約11045人。

▲▼台北車站,高鐵,台鐵,台北轉運站,返鄉人潮。（圖／記者姜國輝攝）

▲台鐵中秋疏運多班車延誤。（圖／記者姜國輝攝）

由於台鐵昨(9/8)日影響127列、旅客約39,300人，加上今天延誤班次，2天累計約影響194班車誤點，5萬0345名旅客被延誤。

台鐵表示，凡列車誤點達45分以上，對號列車可全額退費，電子票證旅客當次乘車免扣款，定期票延長使用期限一日。連假期間耽誤旅客的時間與行程，台鐵局謹致上最深的歉忱。

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