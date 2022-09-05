人夫聯手小王女友揪外遇！他辯「無血緣兄妹情」　發票堆曝真相

▲男子自稱人妻的「乾哥」，多次讓對方到家裡住，被男子女友與人夫揪出外遇。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者黃資真／高雄報導

高雄一名潘姓男子自承是人妻的「乾哥」，經常讓「乾妹」進出、留宿家中，丈夫聯手潘男女友調查後，發現2人早就在外築好愛巢，氣得向潘男提告。潘男雖稱兩人「無血緣關係，但情同兄妹」，卻在發票堆中發現多張前往摩鐵花費的紀錄，法官不採信潘男辯詞，判賠10萬元。

人夫阿明（化名）主張，婚前潘男自稱是老婆小芬（化名）的乾哥，潘男當時的女友還曾提醒他要注意小芬與「乾哥」的關係過於親密。

去年7月阿明與小芬吵架後，小芬跑去潘男家中哭訴並留宿，之後卻再也不回家，並於8/1向阿明提出離婚，只有為了收拾東西或照顧小孩才會回家。

潘男女友向阿明透露，潘男正好在8/2提出分手，但兩人仍同居至9/5，期間潘男常說要去朋友家住，沒想到她與阿明合作比對潘男與小芬的行程後，發現小芬不在家過夜時，潘男正好都不在家，潘男的發票堆中也有多張前往汽車旅館花費的紀錄。阿明找來徵信業者跟蹤蒐證，發現2人早已同居，因此向潘男求償75萬元。

潘男表示，他是小芬母親的義子，20多年前就認識小芬，兩人長期如親手足般以兄妹相稱相待。小芬母親因得知女兒情緒不穩，所以請潘男代為照顧，因此潘男替小芬找好租屋處後，經常前往關心她的狀況。

法官認為，潘男無法舉證小芬有任何精神狀態不穩的狀況，且就算小芬和阿明婚姻出現破綻，潘男仍不得介入及破壞，最終判決潘男賠償10萬元為適當，全案仍可上訴。