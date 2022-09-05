抓姦神器「冰棒」消失怎麼辦？LINE必學3神招曝…秒揪出偷吃證據

▲LINE也可以揪出偷吃秘密。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者朱祖儀／綜合報導

影像分享平台Snap近日宣布要停止部分產品營運，其中就包含被譽為「抓姦神器」的Zenly，讓不少愛用者崩潰，認為無法再抓到另一半偷吃的證據。不過其實LINE也有3大神招，馬上就可以揪出另一半不對勁的地方。

第1招：解除隱藏聊天室和聯絡人

如果特定聊天室或聯絡人被隱藏了，只要點擊設定再到聊天，並點擊解除「隱藏的聊天室」。只要聊天內容沒有被刪除，就可以看到所有被隱藏的內容。

►步驟：LINE主頁設定→聊天→隱藏的聊天室→編輯→解除隱藏聊天室

▲隱藏的聊天室。（圖／記者朱祖儀翻攝）

第2招：查看聊天日期

解開被隱藏的聊天室和聯絡人之後，還可以透過查詢聊天日期，看看2人在哪些時間曾密集聯絡過。除非聊天室被刪除，否則即使是曾被隱藏的訊息，還是會出現標記。

►步驟：聊天頁面→右上方放大鏡→鍵盤右上方會出現日曆圖示→只要翻看月曆，就能看到有聊天的日期是深色的

第3招：讓下方功能列顯示「通話紀錄」

有些人怕聊天對話會留下紀錄，就會改用通話的方式。但如果查看對方近期和誰密切通話，依舊能查出蛛絲馬跡。

►步驟：LINE主頁設定→通話→顯示通話或LINE TODAY標籤→點擊通話

▼將LINE TODAY改成通話。（圖／記者朱祖儀翻攝）