搶修逾28小時！台鐵計軸器故障修復　176列車、4.7萬人被延誤　

▲交通部長王國材今視察台鐵台北車站。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵昨(9/8)上午7時20分計軸通信電纜出包，歷經超過28小時，今中午11時53分鐘終於修復，暫時恢復正常行車，累計2天內影響176班誤點，旅客4.7萬人受影響。

台鐵昨員林=花壇站計軸通信電纜出包，經徹夜搶修更換電纜，今上午測試發現仍無法正常運作，研判計軸器也出問題，導致邁入第二天仍未修復，歷經28.5小時後，今中午11時53分鐘終於修復，該區間恢復正常行車。

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王國材今上午前往台鐵視察時表示，台鐵花很多時間檢查，昨天整個整晚針對計軸電纜徹底更換，初步所找問題包括平交道前端的計軸器或電纜，電纜已更換，但上午測試還有2公里有問題，正在釐清計軸器的問題。

台鐵表示，今上午更換電纜後，經測試干擾已經消失，原本系統恢復正常，未料列車一通過，仍發生故障，因此現場人員仍針對計軸器進行調校，經過搶修人員的努力，該區間在10:21西正線已恢復使用號誌，行車中午前恢復正常，目前暫時雙線恢復正常號誌行車，並持續觀察中，廠商也趕往現場確認主機系統，確保系統穩定度。

根據台鐵統計，該起事件今天影響49列車延誤，累積誤點983分鐘，8045人受影響，加上昨天全天影響127列車，旅客39300人被延誤，總計2天內共影響176列車誤點，旅客4萬7345人受影響。