廖老大飲料店祭出買1送1！網見「分店地點」傻了：心臟夠大

▲廖老大旗下飲料店引起網友討論。（圖／記者許權毅拍攝）

記者朱祖儀／綜合報導

廖老大今年以口頭禪「阿娘喂」跨足手搖飲界，不過推出後爭議不斷，品質掀起外界討論。一名網友在中秋連假前在路上看到有一間分店，就好奇問「要不要試試看」。照片曝光後，不少網友發現那間店竟然開在知名手搖飲50嵐的旁邊，驚呼「哪來的勇氣！」

原PO在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」分享資訊，8日晚間在台中大墩發現開了一間「阿娘喂！」還祭出買1送1優惠，似乎想吸引更多客人來消費。他觀察了一下附近車子沒有很多，好奇問「連假開始了，該試看看嗎？」

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▲「阿娘喂！」開在50嵐旁邊。（圖／翻攝自Facebook／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

不少網友看到後紛紛表示，「快去試試」、「買一送一也沒人買」；也有人聯想到廖老大近日和館長的健身房論戰，說「我開國產車，我沒資格喝這家」、「你有開BMW、賓士？如果開國產車還是騎100以下的兩輪，建議不要喝飲料喔，不然會被罵」、「抱歉，我開國產車，只能做到死，沒資格喝手搖飲料去健身房」、「開國產車不能喝廖老大飲料」。

另外，也有網友發現，廖老大飲料店旁邊的店家是50嵐，酸說「當然要試呀，50嵐從來沒失望過的，也不會隨便切割任何事情」、「開在50嵐旁邊？是對自己太有信心還是不知死活」、「厲害喔，開在50嵐旁邊，有勇氣」、「50嵐完全碾壓旁邊的」、「梁靜茹給的勇氣」、「心臟夠大，開在50嵐旁邊」。