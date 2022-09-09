百萬盆栽盛大展出！　中秋連假來鹿耳門聖母廟欣賞盆栽展

▲台南土城正統鹿耳門聖母廟與台南市盆栽協會，共同主辦的「台南市盆栽展覽」，由市長黃偉哲、台南市盆栽協會理事長李宏虔、鹿耳門聖母廟王增榮主委與市議長郭信良等人共同開幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南土城正統鹿耳門聖母廟與台南市盆栽協會，共同主辦的「台南市盆栽展覽」於9日上午在鹿耳門聖母廟熱鬧展開，上午10時許，由台南市長黃偉哲、台南市盆栽協會理事長李宏虔、鹿耳門聖母廟王增榮主委與台南市議長郭信良等人共同為精彩展覽揭開序幕。

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台南市長黃偉哲指出，每次他來到盆栽協會所舉辦的盆栽展，都讓他感覺非常的美不勝收，尤其站在這個最厲害、非常好的盆栽旁邊，讓我們感覺藝術跟天然的結合，從藝術，人工的藝術，在這裡祝褔這次的2022年台南市盆栽協會盆栽展覽圓滿，所有的美不勝收的作品都是巧奪天工，最好的傑作。

聖母廟指出，此次展覽邀集全國頂級藝術盆栽作品集聚一堂，參與件數超過130盆，創下新高，開幕式前一天各個名家作品先抵達展場，進行分組競賽，組別分為超大品、大品、中品、蓆式(兩個小品盆栽組合)、成組(很多小品組合)、創意盆栽、花果系列、文人雅士…等等9組，邀請盆栽協會全國總會的專業評審精心評比，各組遴選出金、銀、銅牌獎後，還會在所有金牌得主中再次評選出「年度總冠軍」，競爭激烈不在話下。

本次有幸獲選參展的「盆栽明星」各個備受呵護，大多數價值都在百萬以上，其中不乏數百萬身價的頂級盆栽，以超過130件展品來計算，展場內總價逾數千萬，每個盆景都加入藝術山水之構圖，體現大自然流雲之景，各有千秋，值得細細欣賞品味。

正統鹿耳門聖母廟王增榮主委表示，盆栽展在鹿耳門聖母廟已經舉辦十幾年，聖母廟長期與盆栽藝術結合，希望讓大家能在這裡感受宗教與藝文雙重饗宴，趁著中秋佳節前來參香禮拜、欣賞盆栽展，身心靈都得到庇佑。

2022年台南市盆栽協會盆栽展將從9月9日展出至9月15日中午，中秋連假期間每天下午2時半到4時還會有名家現場創作，機會難得，歡迎全國信眾與遊客踴躍參觀，共享藝術盛宴。