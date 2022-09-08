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台大醫示警！年底恐有BA.6、BA.7　喊話「快打次世代疫苗」別再等

▲▼指揮中心9/8記者會，台大醫院醫師李秉穎說明。（圖／指揮中心提供）

▲台大醫院醫師李秉穎說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內核准莫德納次世代疫苗是包含BA.1的雙價疫苗，引發外界質疑為何不採購更新型、包含BA.5雙價疫苗。台大兒童醫院小兒部醫師李秉穎今（8）日說明，目前台灣要等到BA.5疫苗可能要2~3個月，可是新冠病毒變異快，到年底恐怕又有BA.6、BA.7等變異株出現，當台灣終於等到BA.5疫苗時恐怕已經不是主流病毒株，就變成永遠要等新疫苗；現在打BA.1雙價疫苗對BA.5也會有保護力，還是呼籲有次世代疫苗就盡快接種。

根據指揮中心規劃，BA.1雙價疫苗首批下定300萬劑，預計本月下旬到貨開打，並安排「二階段接種」，第一階段為65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者等重症風險族群，估計有283萬人；第二階段則是醫事人員、機場港埠人員等暴露風險族群，估計有395萬人。

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▲▼指揮中心9/8說明莫德納雙價疫苗對BA.5保護效益。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心9/8說明莫德納雙價疫苗對BA.5保護效益。（圖／指揮中心提供）

李秉穎今日出席指揮中心疫情記者會說明，莫德納BA.1雙價疫苗從人體試驗來看，對於現在BA.4、BA.5抗體效價是高於現行使用的原型株單價疫苗的抗體反應。

近期持續有疑問針對目前社區流行BA.4、BA.5變異株，但卻沒有下定BA.5雙價疫苗，李秉穎解釋，目前BA.5疫苗還沒辦法馬上上市使用，因為世界各國僅有美國對BA.5雙價疫苗核予緊急授權（EUA），但是其依據是BA.5的動物試驗資料，還沒有人體試驗資料；而且現在沒辦法馬上取得BA.5雙價疫苗，且因為廠商還無法供貨到全世界各國。

▲▼指揮中心9/8說明，歐洲藥品管理局及加拿大衛生部均建議接種BA.1雙價疫苗因應疫情變化。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心9/8說明，歐洲藥品管理局及加拿大衛生部均建議接種BA.1雙價疫苗因應疫情變化。（圖／指揮中心提供）

針對這兩種次世代疫苗，各國態度一樣！李秉穎強調，現在歐洲、加拿大等也都是用BA1雙價疫苗，主要考量BA5雙價疫苗還要經審查通過到供貨，開始使用都還要幾個月時間，歐洲藥品管理局跟加拿大衛生部一致建議，民眾不應等待BA.5的疫苗出來後才開始打。

李秉穎指出，現在先買BA1雙價疫苗，未來如果BA5雙價疫苗可以大量供貨，且通過相關藥政審查，當然也會考慮採購，然而新冠病毒變異非常快，新冠病毒平均3~6個月就會出現主要突變病毒，BA5出來到現在已經幾個月，預期年底還會出現其他新的變異，說不定被命名BA6、BA7，並逐漸取代。

也因此，如果現在不打BA1疫苗，去等待BA5疫苗又要耗時2~3個月，屆時BA.5恐怕又已不是主流，有另外新的病毒株出來，就會變成永遠在等待新疫苗，民眾也永遠打不到疫苗。

▲▼指揮中心9/8說明次世代疫苗採購。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心說明次世代疫苗採購。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心9/8說明BA.5雙價疫苗現況。（圖／指揮中心提供）

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