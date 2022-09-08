清冠一號將限縮公費對象！衛福部：已發函至各醫療院所

▲衛福部中醫藥司司長黃怡超說，清冠一號9月15日開始將限縮公費對象。（圖／衛福部彰化醫院）



記者柯振中／綜合報導

新冠本土疫情再起，台灣8日新增了34,846起本土病例，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，預估9月下旬會達到疫情高峰，每天新增人數將落在3至6萬之間。對此，也有消息傳出，清冠一號9月15日開始，將全面限縮公費對象。

新冠本土確診病例連日上升，台大公衛學院教授陳秀熙表示，目前BA.4、BA.4佔的比例，有隨時間增加的趨勢，從8月初的8％左右，一路到目前的76％，即將取代過去流行的BA.2病毒株，成為台灣主流病毒株。

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對此，台大兒童醫院小兒部醫師李秉穎也表示，目前先買BA.1雙價疫苗，未來若BA.5雙價疫苗可大量供貨，且通過相關審查，也會納入採購考量，但新冠病毒變異速度相當快，預計年底還會出現新變異，說不定會被命名為BA.6、BA.7，並逐漸取代成為主流。

因此，李秉穎呼籲，如果現在不打BA.1的疫苗，等待BA.5疫苗恐要耗時2、3個月，到時候BA.5可能已非主流，又有另外的新病毒珠出現，會變成一直在等新疫苗，導致民眾永遠都打不到疫苗。

而根據《聯合新聞網》報導，衛福部中醫藥司司長黃怡超指出，從9月15日開始，清冠一號將限縮公費對象，只會針對年齡65歲以上、65歲以下BMI≧30，以及吸菸、糖尿病等高風險患者開立，8日已正式發函到各院所。

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