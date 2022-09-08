快訊／國道三號南下355公里處小客車翻車　1女受傷送醫

▲國道三號南下355公里處，8日晚上發生自小客車車禍，整部車翻車四輪朝天，消防人員救出1名女子以救護車送醫救治。（圖／民眾提供，下同）
記者林悅／台南報導
國道三號南下355公里處，8日晚上9時2分許，傳出有自小客車發生車禍有人受傷受困，台南市消防局據報出動新化分隊消防車及救護車前往搶救，消防人員到場發現係1部自小客車發生車禍，整部車翻車打橫180度四輪朝天，消防人員救出1名女子，意識清醒，馬上以救護車送部立台南醫院新化分院救治，詳細肇事原因及相關責任由國道警方調查處理中。
▲國道三號南下355公里處，8日晚上發生自小客車車禍，整部車翻車四輪朝天，消防人員救出1名女子以救護車送醫救治。（圖／民眾提供，下同）
記者林悅／台南報導
國道三號南下355公里處，8日晚上9時2分許，傳出有自小客車發生車禍有人受傷受困，台南市消防局據報出動新化分隊消防車及救護車前往搶救，消防人員到場發現係1部自小客車發生車禍，整部車翻車打橫180度四輪朝天，消防人員救出1名女子，意識清醒，馬上以救護車送部立台南醫院新化分院救治，詳細肇事原因及相關責任由國道警方調查處理中。
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