快訊／國道三號南下355公里處小客車翻車　1女受傷送醫

高雄一名彭姓阿伯（79歲）昨（2）日上午9時許許在高鐵左營站，準備搭手扶電梯上台鐵2樓時，他搭到一半卻突然改變心意不想上樓，竟用雙手拉住手扶電梯旁的欄桿，但手扶梯仍持續向上移動，導致阿伯重心不穩身體傾斜，雙腳斜掛在踏板上掙扎，剛好在附近的左營所所長李秀玲見狀，一個箭步衝上去護住老翁，老翁剛好鬆手，整個人壓在所長身上，摔落在階梯上，造成所長頭部、手部有多處擦挫傷，阿伯則幸運毫髮無傷。