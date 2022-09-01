避免殺警案悲劇重演　台南市警局下令：臨檢嚴禁探頭聞酒味

▲台南市議員唐碧娥在議會質詢時，要求台南市警局要特別加強臨檢安全維護，並建立及強化臨檢、路檢S O P，提防歹徒持刀槍襲警。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南2名員警因查緝贓車遭殺害，台南市警察局長方仰寧昨在市議會接受市議員唐碧娥質詢時強調，市警局加強員警臨檢盤查安全程序訓練，尤其針對執行酒測時，未來禁止員警探頭到駕駛座聞駕駛有無酒味，因為不是每個民眾都是和善的，執勤要有基本保護自己的敵情意識。

市議員唐碧娥在議會質詢時，提醒台南市警局要特別加強臨檢安全維護，並建立及強化臨檢、路檢S O P，員警執行路檢時，不能太靠近駕駛座，否則一旦遇到歹徒持刀槍襲警時，員警來不及反應而發生危險。

方仰寧局長說，兩位英勇員警殉職之後，他就決心以後不要再看到任再有員警受傷情事發生，他要求警察局訓練科，加強員警執勤安全相關訓練，在執行酒駕臨檢時，要依SOP執行，也就是一人執行臨檢另外一人就要在旁邊警戒。現在民眾不一定是和善的，也有很多穿越性犯罪，也是就很多從外市來的，所以一定要有敵情觀念，小心防範。

方仰寧說，在員警常年訓練中，也不斷強化模擬情境之組合訓練，以執勤基本觀念，包括戰術三寶（安全的距離、掩護/掩體、隨時使用武力的戒備 )、執勤常遭遇之衝突樣態應變，並結合警察戰技，如綜合逮捕術、手槍射擊訓練、槍枝防搶訓練、警棍、防護型噴霧器、拋射式電擊器、人犯戒護安全等等訓練課程，強化每位員警戰技技巧，以因應各種執法勤務需求。

方仰寧說，除員警基戰技強化外，另配合勤務需要，以雙警、單警執勤為基本單位，持續強化員警執勤敵情觀念、接敵技巧，以提升員警面對歹徒威脅時，立即作出判斷之反應能力，並加化相互支援配合，讓警力能作最大互補及加乘效果。