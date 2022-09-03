　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

阿伯搭手扶梯「後悔」拉欄杆　派出所長急保護...反被壓受傷

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名彭姓阿伯（79歲）昨（2）日上午9時許許在高鐵左營站，準備搭手扶電梯上台鐵2樓時，他搭到一半卻突然改變心意不想上樓，竟用雙手拉住手扶電梯旁的欄桿，但手扶梯仍持續向上移動，導致阿伯重心不穩身體傾斜，雙腳斜掛在踏板上掙扎，剛好在附近的左營所所長李秀玲見狀，一個箭步衝上去護住老翁，老翁剛好鬆手，整個人壓在所長身上，摔落在階梯上，造成所長頭部、手部有多處擦挫傷，阿伯則幸運毫髮無傷。

▲▼左營護老 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲左營派出所長李秀玲（右）因保護老翁受傷。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼左營護老 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲李秀玲衝上手扶梯護住老翁。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

這起意外發生在高鐵左營站的站前北路上，彭姓阿伯原本準備搭手扶電梯上台鐵2樓，不知什麼原因突然反悔，他竟用雙手拉住手扶電梯旁的欄桿，此但手扶梯仍持續向上移動，導致阿伯重心不穩身體傾斜，雙腳斜掛在踏板上掙扎。

此時，左營所所長李秀玲正好在附近執行交通勤務，她一個箭步衝上去，備要找緊急按鈕時，發現老伯已快撐不住，快滾落手扶梯，她立刻奔上手扶梯，先以身體撐住老伯避免掉落受傷，並請老伯放輕鬆不要硬抓住欄杆，但老伯仍因緊張不敢鬆手在原地掙扎，突然老伯因雙手無力，放開雙手身體重量向下壓在李秀玲身上，導致她摔到階梯上，造成頭、手部多處擦傷，老伯則幸運毫髮無傷。

▲▼左營護老 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲李秀玲（左二）經過治療後所幸沒有大礙。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

李秀玲經高鐵醫護人員初步擦藥包紮後，沒有大礙，仍繼續在崗執勤至交整勤務結束。

彭姓老伯及其家人對於所長奮不顧身的救援表示感謝，表示幸好所長即時趕到，不然老翁年事已高，若從手扶梯跌落後果不堪設想，並對造成所長受傷感到很抱歉。

「沒想太多！」李秀玲表示，當時情況緊急，只想著不能讓一個快80歲的老翁從手扶梯滾下來，也感謝後來趕來的熱心民眾即時扶住他們，免於受更大傷害。

►豪華海陸燒烤組990元！備足好料過中秋節

ET快訊
快訊／軒嵐諾二度開眼威力增！今晚暴風圈觸地　大台北防強陣風
嘉義嚴重車禍！　女科大生頭部重創命危
快訊／高雄大樓命案！　破門驚見男「屍水橫流」
硬％「不接S」金錢豹小姐！　兒科權威衝摩鐵慘噴120萬
林志穎重傷骨折「肌肉都沒了」！　妻揭最新近況
LIVE／暴風圈最快6點觸陸！　氣象局最新說明
軒嵐諾逼台！　1圖驚見「綠島擁防護罩」風雨進不去
翻禮金簿「驚見綜藝大哥託人送紅包」！　馬力歐哽咽：我什麼咖
東區酒店打架　男中刀「倒地畫面曝」！嫌犯2hrs後投案

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

暖爸冷血3槍殺2男！右手刺青害身分露餡　移民署境管防他出境

打工下班返家遇劫！嘉義越籍女科大生車禍　頭部重創命危

快訊／高雄大樓傳命案！　鄰聞臭報警...破門驚見男「屍水橫流」

移工宿舍驚傳喋血命案　4人大亂鬥...越南男倒臥血泊中慘死

網銀成洗錢破口！基隆檢警偵破起訴21人　水商「宮保雞丁」栽了

「男人不囉唆」警要酒測...高雄豪邁男用力吹　數據一出芭比Ｑ了

逃逸移工躲水溝「難忍黑又臭」　尷尬苦笑露白牙...爬出乖乖被捕

索討40萬落空！電話恐嚇還潑紅漆　警逮四海幫「治平對象」5惡匪

硬％「不接S」金錢豹小姐！兒科權威色膽包天衝摩鐵　慘噴120萬

2人酒後口角衝突「他左肩中刀」倒地畫面曝　嫌犯2hrs後帶刀投案

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

通緝犯闖民宅從氣窗深入！　女兒在2樓爸遠端監控報警

何如芸離婚成功！官司卡3年半　斷開豪門：我是自由的何小姐

豐年祭節奏黑白猜女拳王　嘻哈舞步混淆對手連勝4男

桃園驚爆行刑式槍殺！　2男頭部留彈孔陳屍套房

豐年祭鋸木比賽「大腳一踩」　頭目胯下被重擊！痛到狂跳

台中媽捧150萬現金參選　登記成第3位市長候選人

疑打滑...轎車國1自撞釀3傷　車頭凹、女滿臉血呆坐路邊

機警盤查可疑路邊違停車　遭囚女害怕求救「帶我走」

妹子見企鵝走路差點滑倒　嚇到尖叫！網：是多緊張

暖爸冷血3槍殺2男！右手刺青害身分露餡　移民署境管防他出境

打工下班返家遇劫！嘉義越籍女科大生車禍　頭部重創命危

快訊／高雄大樓傳命案！　鄰聞臭報警...破門驚見男「屍水橫流」

移工宿舍驚傳喋血命案　4人大亂鬥...越南男倒臥血泊中慘死

網銀成洗錢破口！基隆檢警偵破起訴21人　水商「宮保雞丁」栽了

「男人不囉唆」警要酒測...高雄豪邁男用力吹　數據一出芭比Ｑ了

逃逸移工躲水溝「難忍黑又臭」　尷尬苦笑露白牙...爬出乖乖被捕

索討40萬落空！電話恐嚇還潑紅漆　警逮四海幫「治平對象」5惡匪

硬％「不接S」金錢豹小姐！兒科權威色膽包天衝摩鐵　慘噴120萬

2人酒後口角衝突「他左肩中刀」倒地畫面曝　嫌犯2hrs後帶刀投案

暖爸冷血3槍殺2男！右手刺青害身分露餡　移民署境管防他出境

大谷翔平屢創二刀流神話　卻無緣8月MVP輸給他

政見遭疑「柯規黃隨」　黃珊珊：99%沒看還是99%看不懂？

軒嵐諾直撲沖繩！　日本氣象廳：強風恐「吹垮房屋」

軒嵐諾二度開眼威力增！今晚暴風圈觸地　「大台北入夜防強陣風」

賴清德赴日弔唁安倍　岸信夫PO文親曝合照：感謝我的朋友趕來

「空降《紫禁之巔》男主角」狂被罵！JR隔18年揭內幕…現場只有她出手相救

美核動力航母雷根號月底停靠釜山　遏阻北韓核武威脅

LIFE・經典／IKEA挑戰日本3坪超小套房　機能性規劃「雙用」是重點

任正非突喊「活下去」是目標　孟晚舟：華為正面對前所未有的挑戰

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

社會熱門新聞

好爸爸轉身變冷血殺手槍殺2男

玩餵食遊戲偷抱女同學　大學生變猥褻犯

紅綠燈倒下砸機車婦！　她倒地骨折畫面曝

「台中房思琪」犯案手法曝光　狼師遭解聘

頂風雨回家…騎士撞小黃頭破慘死

即／基隆晚間驚傳砍人　男子倒臥血泊

快訊／基隆男揮刀砍鄰居！碧砂漁港跳海躲警

辣妻當按摩妹IG曬裸照！綠夫扮客問服務崩潰

即／愛河又見浮屍　23天內第5具

快訊／颱風夜「北市東區酒店」前驚傳砍人　1男命危

百大名醫不倫美女教授　正宮暴瘦15kg怒了

壽司郎白吃25盤　火鍋吃不完打包

快訊／台南移工宿舍喋血！1男遭砍慘死

千萬賓利衝墜池塘滅頂！命危駕駛身分曝

更多熱門

相關新聞

騎士大雨中撞小黃慘死　跟「她」有關

騎士大雨中撞小黃慘死　跟「她」有關

颱風「軒嵐諾」帶來豪雨，新北市新店區一名騎士2日晚間7點多，頂著風雨要回家，行經祥和路與吉安街口時與一輛計程車發生車禍，消防員到場時發現騎士卡在小黃底盤，身體骨折頭部破裂，緊急將人拉出後送醫，到院前死亡。警方調查發現，悲劇的發生其實跟另一輛轎車有關！

「軒嵐諾」颱風掀長浪　滿州海邊竟見衝浪客

「軒嵐諾」颱風掀長浪　滿州海邊竟見衝浪客

英國證實：出現「第2種」猴痘病毒株

英國證實：出現「第2種」猴痘病毒株

即／南韓「猴痘」第2起確診病例

即／南韓「猴痘」第2起確診病例

快訊／台南移工宿舍喋血！1男遭砍慘死

快訊／台南移工宿舍喋血！1男遭砍慘死

關鍵字：

阿伯手扶梯後悔拉欄杆所長護老受傷影音

讀者迴響

熱門新聞

啦啦隊女神遭開除！球團長文譙她配合度差

「反骨男孩」語謙被求婚了！

張紫妍被逼陪睡百次玩5人行！13年後公司大反攻

好爸爸轉身變冷血殺手槍殺2男

高鐵票根「為何一堆人買？」　內行曝真相

軒嵐諾暴風圈觸3縣市　今晚明早最近台

各縣市「停班停課」懶人包一次看

他生不出二寶！醫一驗「精蟲被火烤5年」驚呆　問職業懂了

賈永婕控舅媽「侵占失智母2800萬」！開庭後才知是詐欺慣犯

兄妹瘋狂性愛6年　她30歲才知男友是親哥哥

女歌手衝觀眾席被扒到全裸！群狼掐乳襲臀

2歲童關車內7小時熱死　警敲門父母才發現

軒嵐諾今夜掠過東北角！明晨2時「滿血回歸」變強颱　

軒嵐諾加速恐長胖　氣象局發陸警

她暴雨中練車　網：見過大風大浪

更多

最夯影音

更多
貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉
通緝犯闖民宅從氣窗深入！　女兒在2樓爸遠端監控報警

通緝犯闖民宅從氣窗深入！　女兒在2樓爸遠端監控報警

何如芸離婚成功！官司卡3年半　斷開豪門：我是自由的何小姐

何如芸離婚成功！官司卡3年半　斷開豪門：我是自由的何小姐

豐年祭節奏黑白猜女拳王　嘻哈舞步混淆對手連勝4男

豐年祭節奏黑白猜女拳王　嘻哈舞步混淆對手連勝4男

桃園驚爆行刑式槍殺！　2男頭部留彈孔陳屍套房

桃園驚爆行刑式槍殺！　2男頭部留彈孔陳屍套房

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面