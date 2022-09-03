阿伯搭手扶梯「後悔」拉欄杆　派出所長急保護...反被壓受傷

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名彭姓阿伯（79歲）昨（2）日上午9時許許在高鐵左營站，準備搭手扶電梯上台鐵2樓時，他搭到一半卻突然改變心意不想上樓，竟用雙手拉住手扶電梯旁的欄桿，但手扶梯仍持續向上移動，導致阿伯重心不穩身體傾斜，雙腳斜掛在踏板上掙扎，剛好在附近的左營所所長李秀玲見狀，一個箭步衝上去護住老翁，老翁剛好鬆手，整個人壓在所長身上，摔落在階梯上，造成所長頭部、手部有多處擦挫傷，阿伯則幸運毫髮無傷。

▲左營派出所長李秀玲（右）因保護老翁受傷。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲李秀玲衝上手扶梯護住老翁。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

這起意外發生在高鐵左營站的站前北路上，彭姓阿伯原本準備搭手扶電梯上台鐵2樓，不知什麼原因突然反悔，他竟用雙手拉住手扶電梯旁的欄桿，此但手扶梯仍持續向上移動，導致阿伯重心不穩身體傾斜，雙腳斜掛在踏板上掙扎。

此時，左營所所長李秀玲正好在附近執行交通勤務，她一個箭步衝上去，備要找緊急按鈕時，發現老伯已快撐不住，快滾落手扶梯，她立刻奔上手扶梯，先以身體撐住老伯避免掉落受傷，並請老伯放輕鬆不要硬抓住欄杆，但老伯仍因緊張不敢鬆手在原地掙扎，突然老伯因雙手無力，放開雙手身體重量向下壓在李秀玲身上，導致她摔到階梯上，造成頭、手部多處擦傷，老伯則幸運毫髮無傷。

▲李秀玲（左二）經過治療後所幸沒有大礙。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

李秀玲經高鐵醫護人員初步擦藥包紮後，沒有大礙，仍繼續在崗執勤至交整勤務結束。

彭姓老伯及其家人對於所長奮不顧身的救援表示感謝，表示幸好所長即時趕到，不然老翁年事已高，若從手扶梯跌落後果不堪設想，並對造成所長受傷感到很抱歉。

「沒想太多！」李秀玲表示，當時情況緊急，只想著不能讓一個快80歲的老翁從手扶梯滾下來，也感謝後來趕來的熱心民眾即時扶住他們，免於受更大傷害。