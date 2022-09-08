搭台鐵回高雄掉雨傘！他「1天打3通電話沒答案」發文公審女服務員

▲台鐵最豪華列車EMU3000型城際列車，圖與本文無關。（示意圖／台鐵局提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「台鐵真的是服務態度很差勁！」一名男網友表示，他搭自強號回高雄時發現雨傘遺失，立刻打電話給台鐵遺失物中心，沒想到接連3次都找不到，認為台鐵女服務員的口氣很差，因此上網發文抱怨。然而，網友看完不挺，反而砲轟「找遺失品本來就不是運輸服務的業務範圍」、「台鐵的小姐姐真的人很好」。

該名男網友在臉書社團「靠北台鐵」表示，他7日搭乘台北往高雄的自強號，經過台中時發現雨傘遺失，立刻打電話給台鐵遺失物中心說「放在台北車站東三門左邊門外」，而接電話的台鐵女服務員也回應會派人查看，若看到就會回電，並留下原PO的姓名跟電話。

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原PO表示，他等了一會發現沒有回電，立刻再打到台鐵遺失物中心，得到女服務員說「沒看到」的回應，讓他忍不住再想想其他地點，「巡一下南下月台第二節車廂處的坐椅」隨後掛斷電話。

「不知道是不是在敷衍我！」原PO第二次掛斷電話後仍未獲回應，因此再播第三通電話說「傘可能放在東一門外面左邊坐的地方，也幫忙巡一下」。原PO表示，第三次的通話感覺到女服務員口氣變差，不耐煩地說看到會回電，且前兩個地方「都沒看到！」讓他認為對方態度不佳，憤而上網發文抱怨。

網友看完紛紛留言，「自己的東西不保管好，怪誰？」「你自己都不知道在哪裡了，人家怎麼找」、「有看到會回電給你，阿就沒看到阿」、「討拍失敗ㄎㄎ」、「那麼...你為什麼要掉雨傘呢」、「哇靠，自己弄掉東西還可以這麼大聲，乾脆整個台北車站都巡一遍好了」、「如果不是他覺得客服不耐煩，我想他會把所有門都唸出來，奇才」。

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