台中第6台愛心冰箱今啟用　善行曾吸引福建村里組團來台學習

▲▼台中第6台愛心冰箱今天啟用，這項善行在6年前曾吸引福建省村里組團來台學習。（圖／蕃薯葉行善團提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

家裡如果有過多或是即將過期的食物，該怎麼處理？有些民眾雖然家境差，但又達不到政府補助標準，又該怎麼幫忙？台中市蕃薯葉行善團創始人也是愛心冰箱發想者阮啓平，就想出愛心冰箱的作法，在適當地點擺放後，讓有人可以提供食物，也讓有需要的人可以24小時有食物吃，這項善舉在6年前還吸引福建省部份村里官員組團指定來台中學習，因為漸漸受到社會肯定，第6台愛心冰箱今天啟用。

阮啓平說，6年前他看出了食物在社會上處於不均衡且浪費的遺憾，於是興起設置愛心冰箱的想法，在某個人潮眾多的地點擺放，讓有過多食物的民眾有地方可以提供，更讓有需要的民眾能夠不虞挨餓。

愛心冰箱出發點是好意，但難免還是有令人氣憤和對人失去信心的無奈，有些人就是貪小便宜，知道不用錢，即使自己不需要，甚至只缺一顆蘋果，但他就是會拿很多，有些人還會動手破壞，心態令人心寒，但更多的是願意主動拿食物去放在冰箱的人。

台中市目前有5台，今天在前同心里長蕭福仁安排和協助之下，在一家私人便利商店前再設置1台，他除了感謝店家願意提供場地和資助電費之外，還呼籲能有更多人在更多地點設置，幫助更多弱勢族群。

6台愛心冰箱的位置，分別在南屯區同心里大墩一街214號（省錢便利購物）、南屯區楓樹里楓和路702號（吉成快餐）、南屯區春安路112號（春安土地公廟）、烏日區溪南路一段605巷86號、南區建國南路一段192號（生吉商行）、文心南三路281號（福樂豐盛教會）、北區青島東路一段26-5號（D3咖啡）。