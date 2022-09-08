　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台中第6台愛心冰箱今啟用　善行曾吸引福建村里組團來台學習

▲▼台中第6台愛心冰箱今天啟用，這項善行在6年前曾吸引福建省村里組團來台學習。（圖／蕃薯葉行善團提供，下同）

▲▼台中第6台愛心冰箱今天啟用，這項善行在6年前曾吸引福建省村里組團來台學習。（圖／蕃薯葉行善團提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

家裡如果有過多或是即將過期的食物，該怎麼處理？有些民眾雖然家境差，但又達不到政府補助標準，又該怎麼幫忙？台中市蕃薯葉行善團創始人也是愛心冰箱發想者阮啓平，就想出愛心冰箱的作法，在適當地點擺放後，讓有人可以提供食物，也讓有需要的人可以24小時有食物吃，這項善舉在6年前還吸引福建省部份村里官員組團指定來台中學習，因為漸漸受到社會肯定，第6台愛心冰箱今天啟用。

▲▼台中第6台愛心冰箱今天啟用，這項善行在6年前曾吸引福建省村里組團來台學習。（圖／蕃薯葉行善團提供，下同）

阮啓平說，6年前他看出了食物在社會上處於不均衡且浪費的遺憾，於是興起設置愛心冰箱的想法，在某個人潮眾多的地點擺放，讓有過多食物的民眾有地方可以提供，更讓有需要的民眾能夠不虞挨餓。

▲▼台中第6台愛心冰箱今天啟用，這項善行在6年前曾吸引福建省村里組團來台學習。（圖／蕃薯葉行善團提供，下同）

愛心冰箱出發點是好意，但難免還是有令人氣憤和對人失去信心的無奈，有些人就是貪小便宜，知道不用錢，即使自己不需要，甚至只缺一顆蘋果，但他就是會拿很多，有些人還會動手破壞，心態令人心寒，但更多的是願意主動拿食物去放在冰箱的人。

▲▼台中第6台愛心冰箱今天啟用，這項善行在6年前曾吸引福建省村里組團來台學習。（圖／蕃薯葉行善團提供，下同）

台中市目前有5台，今天在前同心里長蕭福仁安排和協助之下，在一家私人便利商店前再設置1台，他除了感謝店家願意提供場地和資助電費之外，還呼籲能有更多人在更多地點設置，幫助更多弱勢族群。

▲▼台中第6台愛心冰箱今天啟用，這項善行在6年前曾吸引福建省村里組團來台學習。（圖／蕃薯葉行善團提供，下同）

6台愛心冰箱的位置，分別在南屯區同心里大墩一街214號（省錢便利購物）、南屯區楓樹里楓和路702號（吉成快餐）、南屯區春安路112號（春安土地公廟）、烏日區溪南路一段605巷86號、南區建國南路一段192號（生吉商行）、文心南三路281號（福樂豐盛教會）、北區青島東路一段26-5號（D3咖啡）。

►「抑菌電扇」驚喜優惠7.2折！節能省電絕不傷荷包

ET快訊
裝1級變頻冷氣「電費噴近萬元」　網見1大忌：壽命GG了
台鐵連假出包！列車大誤點「搶通時間點曝光」
少將張大偉收賄辯「2000萬燒毀」　監院全票通過彈劾
行車糾紛他開槍打下體　警摩鐵壓制他「槍已上膛」坐地詭笑
廖老大「爆紅後變了」！　他指1點惹議：難怪館長出面
日月潭「金盆茶葉蛋」阿嬤今離世　子孫曝阿嬤遺願
開鍘！25人違紀參選直轄市議員　民進黨中評會曝跑去這些黨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中第6台愛心冰箱今啟用　善行曾吸引福建村里組團來台學習

機械設備公司欠款291萬元拒繳　虛實2名負責人被聲請管收獲准

送好康！彰化社頭中秋晚會登場　火車站前1,500顆老欉文旦免費送

吃出愛的味道　斗六慈濟醫院用行動支持庇護工場

攜手情牽一甲子　台東50對金鑽石婚夫妻接受表揚

蚵殼串改籠具養殖bey了　單體牡蠣元年在台西

南消五大隊救災實力堅強　消友會力挺做後盾

高粱、硬質玉米發芽率不佳　 張麗善現勘雨害農損...籲中央補助

台東+293　台東縣府籲中秋佳節不忘防疫

台東197縣道自行車道引導及設施改善工程　今開工祈福

名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

宋仲基客串櫃哥對戲金高銀　《小女子》剛播就有人領便當

自動製熱狗堡機狂失誤　裝麵包全歪掉超鬧事XD

林俊傑現身親哥婚禮「大飆高音」　網笑：是簽售會嗎...超好聽！

鄧紫棋直播同框男友：聊不下去！　他狂說「我不知道」她要瘋了XD

林穎孟要求簽不投降承諾書　柯文哲怒嗆：我管妳去死！

台中第6台愛心冰箱今啟用　善行曾吸引福建村里組團來台學習

機械設備公司欠款291萬元拒繳　虛實2名負責人被聲請管收獲准

送好康！彰化社頭中秋晚會登場　火車站前1,500顆老欉文旦免費送

吃出愛的味道　斗六慈濟醫院用行動支持庇護工場

攜手情牽一甲子　台東50對金鑽石婚夫妻接受表揚

蚵殼串改籠具養殖bey了　單體牡蠣元年在台西

南消五大隊救災實力堅強　消友會力挺做後盾

高粱、硬質玉米發芽率不佳　 張麗善現勘雨害農損...籲中央補助

台東+293　台東縣府籲中秋佳節不忘防疫

台東197縣道自行車道引導及設施改善工程　今開工祈福

內褲驚現「詭異漂白」＝你很健康！婦科醫揭原因　一票網友長知識

新北62企業、10企業女傑獲獎　侯友宜盼展產業量能、國際實力

玄彬首談準爸爸心情！難掩興奮：寶寶對我來說是莫大祝福

中秋連假開跑！明天國道防「6大魔王路段」　避塞車時段曝　

中秋烤肉揪唱！藍芽喇叭熱賣　憲哥卡拉ok網購熱搜衝第一

姚淳耀險遭人拿球棒狠K　「兇手」喊過癮...身份曝光！

王令麟領軍　東森購物、東森自然美獲新北精選企業楷模頒獎肯定

侯友宜長照後援會成立！　400粉絲熱情搶拍照、握手、飛撲擁抱

人生不能錯過的「零負評香水」！MFK讓妳置身紐約花欉當一回公主

台灣健康產業拓銷日韓　智慧醫療產品受買主青睞

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

地方熱門新聞

女駕駛暴衝撞婦嬰店　倒車又撞進小吃攤

狼師把女學生當性奴　調查信結果曝

台中蛋黃酥名店排爆　店門口見人肉貪食蛇

台南七股吊車職災釀3死勞工局慰問家屬

火龍果放太久怎麼辦　變身種子森林不浪費

台南市公布第8波酒駕累犯名單

「紅衣人」快閃歸仁夜市

2022桃園地景藝術節　9/8大溪登場

雪隧變了！中秋啟亮7彩燈光

公司倒政府基金代墊償

林鐵處蒸汽主題火車　體驗百年風華林業鐵道

KOL搞怪文旦照　黃偉哲另類行銷引熱議

破獲職業賭場活逮20人

台東池上百人「反光電」　50輛汽機車排長龍

更多熱門

相關新聞

嘉義縣慈善團體聯合協會造福弱勢民眾

嘉義縣慈善團體聯合協會造福弱勢民眾

嘉義縣社會局與社團法人嘉義縣慈善團體聯合協會於仁義湖岸大酒店共同辦理「2022嘉義縣物資銀行傳遞愛，愛分享感恩活動」，為感謝各界捐贈物資，邀請91個單位出席，由嘉義縣長翁章梁頒發感謝狀，現場不僅請各團體代表分享感想，更有精采薩克斯風演奏，氣氛溫馨歡樂。

高雄女洗劫愛心小站！站長氣炸：拿6包米還吃不夠

高雄女洗劫愛心小站！站長氣炸：拿6包米還吃不夠

馬尾妹一次拿走17便當　愛心物資站傻眼

馬尾妹一次拿走17便當　愛心物資站傻眼

愛心冰箱遭2男拔管　鋼鐵爸：揪出可惡之人

愛心冰箱遭2男拔管　鋼鐵爸：揪出可惡之人

高雄老闆擺「愛心冰箱」助弱勢！

高雄老闆擺「愛心冰箱」助弱勢！

關鍵字：

愛心冰箱蕃薯葉行善團

讀者迴響

熱門新聞

鄭家純解開內衣脫了！

iPhone 14 Pro亮相！瀏海走入歷史

爆乳妹撞死人　男友穿Fendi鞋法庭狂放電

即／男不爽被超車　開槍轟對方下體...鼠蹊部中彈

很難再戰1年！他預測「4族群」搶換iPhone 14

iPhone14台灣售價全系列上漲2000元

21歲妹吃海底撈當場喪命　同事驚爆被毛肚噎死了

i13 mini降2000元！果粉曝降價少內幕：快搶庫存

56歲美魔女脫了！宜蘭辣曬比基尼

快訊／金盆阿嬤今晨辭世！日月潭知名茶葉蛋恐成絕響

天母奧客藏6便當等打折！店家硬起來被讚爆

監委兒經夜市亂嗆聲　慘遭黑幫老大痛毆失明

3款舊iPhone降價！　唯獨「這型號」變更貴

天秤才第三！最懶星座排行榜Top 5

iPhone 14十大亮點！台灣27900起　明預購、9／16上市

更多

最夯影音

更多
名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好

名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好
兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面