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人生轉角／挺過失婚失業雙低潮！高雄老闆擺「愛心冰箱」：能感同身受

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▲▼陳勝雄（右）認為，整理愛心物資比本業還重要。（圖／陳勝雄授權提供）

▲陳勝雄認為，整理愛心物資比本業還重要。（圖／陳勝雄授權提供，下同）

記者胡順惠／採訪報導

我本身是單親，曾經失業很低潮過，對於弱勢的朋友處境能感同身受。」53歲的陳勝雄經歷過人生劇變，曾經很想放棄人生，4年前接下通訊行生活，生活才逐漸重回正軌，2016年年底開始在店外擺放「愛心冰箱」，希望提供弱勢家庭一分溫飽。

陳勝雄受訪時說，在人生最低潮時，所幸有車友幫忙，頂下通訊行店面，生活步上軌道之後，他開始思考要怎麼幫助別人，就是這個回饋社會的念頭，從國外新聞得到擺放愛心冰箱的靈感，希望能讓弱勢民眾無償取用，陪伴他人度過困境。

▲▼許多人受到陳勝雄感動，也紛紛捐出愛心物資。（圖／陳勝雄授權提供）

▲許多人受到陳勝雄（圖右）感動，也紛紛捐出愛心物資。

被問到除了顧店還要整理民眾的愛心物資，會不會太辛苦，陳勝雄回應，「做這些事都是有一個理念，幫助貧困弱勢的朋友，就不覺得苦。」為了讓物資能夠發放給真正需要的人，他將原來24小時開放的愛心冰箱，改成每星期一至六的中午12點、晚上6點，分成兩個時段發放，平常日約有100人、星期六200人受惠。

從愛心冰箱到食物銀行，陳勝雄用自身時間、體力整理物資，暖心背後需要強大毅力才能堅持，也曾經一度想放棄，因為有人檢舉他發放壞掉的物資。他痛心指出，這個社會是兩極化，做的再好都有人罵，被罵是常有的事，被警察、衛生局開單，總總挫折都曾讓他想放棄，但是想到幫助過的家庭、孩子及感恩的人，就有堅持下去的動力。

▲▼民眾寫給陳勝雄的感謝卡片，是他繼續做下去的動力。（圖／陳勝雄授權提供）

▲民眾寫給陳勝雄的感謝卡片，是他繼續做下去的動力。

陳勝雄通訊行裡的兩個員工、熱心志工也都會幫忙整理愛心物資，臉書粉專「阿榮通訊食物銀行社團」除了放上發放時間，還有許多人留下感謝祝福。照片中，一張張卡片寫上「謝謝愛心分享，讓我們能夠免於飢餓還能吃到營養食物」、「謝謝無私的付出，在我們需要時對我們伸出援手，使我和孩子不致飢餓」。

陳勝雄還說，如果可以的話，會繼續做愛心物資發放，很多來領餐的是沒有工作能力的長輩，排隊3、4個小時，往往只為領取一餐不是很好的食物止餓，看到這一幕就開始感嘆「養兒不防老」，這些人才是政府更應該照顧的族群。

▲▼民眾排隊領愛心物資。（圖／陳勝雄授權提供）

▲愛心物資分成中午、晚上兩個時段發放。

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