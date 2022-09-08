疑離職員工搞鬼！KKday爆商業機密外流　檢調約談5人3交保

▲KKday傳出商業機密資料疑似遭離職員工外流。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松、黃資真／台北報導

國內知名提供旅遊服務的「KKday」進行內部資安稽核時，發現公司營運系統遭不明人士非法登入，並竊取該公司合作廠商名稱、商品名稱、商品明細、銷售日期、銷售數量、成本金額及客戶流量分析等大量商業機密資料，經調查局資安工作站搜索後，約談離職員工陳某等5人到案，經複訊後主嫌陳某以30萬元交保，全案朝向刑法妨害電腦使用罪及洩漏工商秘密罪偵辦。

「KKday」成立於2014年，為台灣第一格專門提供旅遊體驗與行程的線上平台，目前平台上蒐集的旅遊行程與體驗超過30萬種，遍佈全球。

然而KKday日前卻發現公司內部營運系統遭不明人士侵入，竊取大量商業機密資料，緊急向調查局資安工作站提出檢舉。

調查局與KKday合作，清查內部系統連線紀錄，發現一名陳姓離職員工涉嫌重大，為避免損害擴大，資安站於8月29日會同臺北市調查處，動員調查官近20人兵分多路同步於臺北、桃園等地區搜索涉案人員住所及公司等4處所，並約談涉案對象陳某等5人到案，搜索現場查扣相關非法竊取資料及大量涉案數位證物。

經調查後發現，這名前資深員工陳員離開KKday後，進入競業公司服務任職高階主管，期間以不當方法蒐集受害公司內部帳號資訊，並於110年起即多次登入、瀏覽、下載及運用受害公司內部營業秘密，以取得既有業務上之競爭優勢，嚴重侵害受害公司權益。

涉案5人經北檢檢察官複訊後，諭知主嫌陳某30萬元交保，其餘陳女10萬元交保，孫女3萬元交保，全案朝向刑法妨害電腦使用罪及洩漏工商秘密罪偵辦。

調查局呼籲，企業應提升資安意識及資安防護能量，加強關注內部資訊系統登入情形及異常流量，並強化資料庫之存取控管機制，避免遭不法人士利用商業滲透、系統漏洞等手法竊取營業秘密等內部資料。