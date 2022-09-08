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社會 社會焦點 保障人權

2千萬不繳！欠稅大戶遭管收　秒搬300萬換自由...陪孕妻過中秋節

▲▼男子欠稅2千萬被彰化分署聲請管收，急捧300萬元繳納。（圖／彰化分署提供）

▲▼男子欠稅2千萬被彰化分署聲請管收，急捧300萬元繳納。（圖／彰化分署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

南投1名陳姓男子擅自在網路銷售遊戲點數，經大屯稽徵所核課營業稅及罰鍰共2千多萬元，移送彰化分署執行，陳男聲稱自己每月只能繳1萬元，承辦行政執行官於是向彰化地院聲請管收，打算讓陳將在看守所度中秋節，陳男嚇得馬上拿出現金300萬元繳交罰款和欠稅，分署也同意讓其辦理分期，讓陳可和與孕妻在家歡度中秋節。

彰化分署查出，設籍於南投縣的陳姓男子欠稅後，為規避查封，將其名下不動產移轉登記於當時的配偶及第三人，且名下帳戶有大額現金提領，抗稅心態明顯；另一方面，陳有能力每月以信用卡從事高額消費，甚至一年的卡費和保費合計超過三百萬，卻聲稱每月只能還1萬元，不願提高還款金額，業已符合「顯有履行之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」的管收事由，因此向法院聲請管收。

▲▼男子欠稅2千萬被彰化分署聲請管收，急捧300萬元繳納。（圖／彰化分署提供）

彰化地院昨天下午裁准管收，陳聽到要在看守所度過中秋節，嚇得姿態立即放軟，表示新婚妻子有孕在身，且健康狀況不佳，其願意盡最大努力籌錢繳納，以求不進看守所過夜，於當晚6點半由其友人帶著300萬元現金前來繳納。彰化分署考量秋節將近及其有繳款誠意，其餘欠款則同意辦理分期，陳男得以回家與新婚孕妻過中秋節。

彰化分署呼籲義務人應自動繳納稅捐，切勿心存僥倖，任意脫產意圖規避執行，以免遭受限制出境、出海及拘提、管收等強制處分。

▲▼男子欠稅2千萬被彰化分署聲請管收，急捧300萬元繳納。（圖／彰化分署提供）

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