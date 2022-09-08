16.6萬→19.6萬！蔡政府連6年調漲基本生活費　受惠戶數成長10倍

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌8日院會中拍板通過勞動部陳報的基本工資調整方案，蔡英文政府也達成連續7年都有調整勞工薪資，具體落實照顧勞工的政策。另外，蘇貞昌今也提到，蔡政府上任以來連續第6年調漲基本生活費，從2017年的16萬6000元，到2021年的19萬6000元，受惠戶數從22萬戶成長到230萬戶，「以受惠戶數而言，2017年到2021年間，就增加達10倍之多」。

此外，蘇貞昌也提到，今年度每人的基本生活費也預計由19萬2000元提高到19萬6000元，調增4000元，大約有230萬戶受惠，明年5月報稅時就可以適用。

蘇貞昌提到，這是蔡政府上任以來連續第6年調漲基本生活費，從2017年的16萬6000元、受惠人數22萬戶，到2021年，調整基本生活費19萬6000元、受惠戶數230萬戶，「以受惠戶數而言，2017年到2021年間，就增加達10倍之多」。

蘇貞昌強調，在全體國人上下一心團結努力下，去年我們締造11年來最佳的經濟成長，雖然疫情、俄烏戰爭等影響，但主計總處最新的預估，今年的經濟成長率仍可達到3.76%。主要機構預測今年台灣通膨率約為3%，相較主要國家，物價仍平穩，請持續運用減徵油品、貨物稅等措施，調降大眾物資黃豆、小麥、玉米等進口關稅與營業稅等，因應能源及食物價格的波動。