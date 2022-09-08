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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

創建「麻將最大黨」！砸大錢登廣告　發起人背景曝光

▲▼麻將、麻將桌、打麻將、搓牌、三缺一、賭博、博奕。（圖／記者錢玉紘攝）

▲「麻將最大黨」籌組。（示意圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

為推動麻將文化而籌組的「麻將最大黨」8日於各大報頭版刊登廣告，號召熱愛麻將的同好們入黨，而該黨發起人郭璽今在立法院召開記者會，前立委陳柏惟、無黨籍台北市議員邱威傑也出席支持。郭璽表示，全世界只有台灣把麻將定義為賭博罪，希望透過成立政黨翻轉汙名化。

陳柏惟指出，擔任立委期間，他就有收到郭先生陳情，他在外面成立麻將館，一個月被檢舉20幾次，但麻將這個事情，國際上不管是亞運或奧運都有討論過可以是個競技行為，2017年台大宿舍也頒布決定 同意可以玩麻將，競技是競技，賭博是賭博，台灣人應有充分的智慧可以分辨兩者，但因為法律規定，造成灰色地帶解讀空間 造成不一般的對待，這對麻將競技運動發展不利。

陳柏惟說，今天參加這個記者會，其實他在2018選議員就有提過相關政見 ，地方鄰里像公園、活動中心等地方都會看到有人在玩麻將這個休閒活動，但因為麻將長期被汙名，甚至不能被合法規劃託管， 想打麻將反而要躲著，如果能正視這個問題，其實可以改善很多社會狀況。

郭璽說，他本來不喜歡打麻將，有一天經過麻將館，他很驚訝，進去看結果沒幾天，44位長輩在那裡被抓進派出所，24小時偵訊，負責人跟店長被起訴，但最後被判無罪，他想說換自己經營看看，就遇到很多汙名化的狀況，原本想成立協會推動，但一點用都沒有，所以有了創黨的想法。

郭璽指出，原本想要取名麻將黨，但台灣麻將人口將近400萬至500萬人，只要20分之1入黨，就有機會成為國內最大政黨，所以取名為麻將最大黨，只要認同理念、沒有黨派顏色之分，不需要繳黨費或參與任何政治活動，只要熱愛或認同麻將文化都可以參加。

郭璽表示，當要籌組麻將最大黨，有媒體說這申請的時候就會有問題，「如果內政部真的因為『麻將』兩個字卡我們，這就證明行政體制是歧視『麻將』的」，他希望能夠翻轉外界對麻將的刻板印象。

▲▼「麻將最大黨」創黨宣言。（圖／翻攝「麻將最大黨」）

▲「麻將最大黨」創黨宣言。（圖／翻攝「麻將最大黨」）

郭璽曾經擔任海軍司令部顧問的軍火商，年輕時是海軍武獲室軍官，後來爆發尹清楓命案與軍購弊案，便開始經營麻將館。

邱威傑則表示，麻將在台灣是相當主流的文化，有時候只是大家聚在一起聯絡感情，而麻將卻是在台灣不起訴的賭博罪最常見的一種，自己來到記者會也是希望外界可以給麻將一些正面肯定。

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