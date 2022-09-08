蔣萬安掃街市場阿嬤被撞倒　陳時中：人身安全比拜票重要

▲陳時中今天出席性別政見記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安7日到白蘭市場掃街時，有名阿嬤被人群碰撞跌倒送醫，但競選團隊同時還在直播帶頭喊「加油」，遭質疑應變能力稍嫌不足。對此，民進黨台北市長候選人陳時中8日受訪說，確實啦，拜票時有高齡者在旁邊千萬要特別注意，拜票當然很重要，但是人身的安全更重要，這裡面一方面是經驗，另一方面是整個團隊對事情的嚴重程度各有不同，如果是自己的團隊，當然是以人身安全為最重要的考量。

此外，針對蔣萬安日前提出的長照政見，陳時中今天在性別政見記者會後受訪表示，他對蔣萬安提出的政見蠻詫異的，因為他本身是立法院社會福利及衛生環境委員會的委員，且也是法律人，對於相關法規應該有所認識，但提出的政見與法律扞格大，倒是讓人覺得意外。

媒體追問，蔣萬安日前批評陳時中「人設多變」，不過昨天也仿效陳時中去了酒吧，是否代表嘴巴上說不要，身體卻特別誠實？陳時中表示，要做市長的人，對於在台北市裡面發生的各樣事情有多了解，這是對的事情，他本來就在努力了解各個不同年齡層、各個面向的需求，蔣萬安如果有這樣做也是一種進步。

另對於蔣萬安今天拜訪基督長老教會，引發「拔樁」的推測，陳時中說，各個宗教團體都是行善的團體，對於政治他們參與比較少，不過心中的定念很強，大家多溝通也是一件好事情。