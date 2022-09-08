陳時中落選對民進黨傷害多大？　媒體人揭影響：有人2024就沒了

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者皮心瑀／台北報導

2022九合一大選11月26日登場，台北市及桃園市成為選戰重中之重。資深媒體人尚毅夫分析，北桃決定國、民兩黨主席的命運，誰拿下就是勝利，誰丟掉就要下台，尤其身兼民進黨主席的總統蔡英文，如果民進黨台北市長參選人陳時中落選，連帶連前副總統陳建仁都會跟著沒了。

尚毅夫說，如果蔡英文沒拿下北桃，不只要下台一鞠躬，還從此進入後蔡英文時代，她的影響力可能會快速下墜，以現在來看略為劣勢，所以英系人馬盡出，坦白說一點也不意外。

尚毅夫分析，民進黨前秘書長洪耀福等都曾跟蔡英文說，「陳時中會贏」，但如果年底陳時中落選，那身為蔡英文人馬的陳建仁2024總統之路也就跟著沒了。

尚毅夫指出，政二代在競選團隊裡面，他沒太多意見，政幾代輔選沒什麼問題，但比較有爭議的是司法中立，司法院長許宗力女兒也是競辦成員，但司法首長家人適合輔選嗎？

尚毅夫進一步說明，像是陳時中的免治馬桶廣告，具備年輕、創意、幽默的要素。但犯下的錯誤就是人民無法忍受的偷窺跟性騷擾，這是不正當的行為，這在現實違法，看的出來整個團隊的嚴謹度垮掉，問題就是這些政二代真的願意接受指揮？還是大家想到他的爸媽不敢出聲？這樣螺絲一直鬆，就會犯下很多錯誤。