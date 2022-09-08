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「紅衣人」快閃歸仁夜市　「迺」夜市民眾學會CPR

▲台南市消防局第五大隊保西分隊的警、義消，他們快閃仁壽宮夜市，宣導民眾居家安裝住警器的重要，更希望民眾能現場學會CPR，以應不時之需。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第五大隊保西分隊的警、義消，他們快閃仁壽宮夜市，宣導民眾居家安裝住警器的重要，更希望民眾能現場學會CPR，以應不時之需。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

微涼的夜晚，就在大家殷切期盼中秋節連續假期到來的同時，原本平靜的歸仁仁壽宮夜市，突然出現了一群「紅衣人」，瞬間引起了到夜市來採買、散步的民眾一陣騷動，經過仔細一瞧，這一群紅衣人有人手裡拿著住警器、有人拿著安妮、有人拿著探照燈，現場直接擺攤教導民眾學習心肺復甦術CPR，民眾大感驚奇。

▲台南市消防局第五大隊保西分隊的警、義消，他們快閃仁壽宮夜市，宣導民眾居家安裝住警器的重要，更希望民眾能現場學會CPR，以應不時之需。（圖／記者林悅翻攝，下同）

原來這群人成員，是來自台南市消防局第五大隊保西分隊的警、義消，他們計畫快閃仁壽宮夜市，除了宣導民眾居家安裝住警器的重要，更希望民眾能現場學會CPR，以應不時之需。

▲台南市消防局第五大隊保西分隊的警、義消，他們快閃仁壽宮夜市，宣導民眾居家安裝住警器的重要，更希望民眾能現場學會CPR，以應不時之需。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此次快閃活動主要讓民眾了解，如遇到心肺功能停止的人如何處置，並利用簡單口訣「叫叫壓電」：叫(叫喚病患看有無適當呼吸)叫(求救、打119、找AED)壓(如何壓胸)電(如何使用AED)。此次也特別加入DA-CPR的概念，讓家長和小朋友知道如何在報案的時候提供正確的資訊，119指揮中心如得知病人為心肺功能停止，會如何在線上指導民眾執行CPR。

▲台南市消防局第五大隊保西分隊的警、義消，他們快閃仁壽宮夜市，宣導民眾居家安裝住警器的重要，更希望民眾能現場學會CPR，以應不時之需。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示中秋佳節團圓期間，民眾在家烤肉之後務必確認火源已經完全熄滅方可收拾丟棄，因為火災有不確定性及成長性，若發生在人們警戒心最低、行動力最弱的深夜或清晨熟睡時刻，容易釀成重大人命傷亡。家中如能裝置住宅用火災警報器，就能夠在火勢擴大前偵知火災，發出警報聲響提醒人員及早採取避難逃生，進而減少人命傷亡與降低災害損失。

▲台南市消防局第五大隊保西分隊的警、義消，他們快閃仁壽宮夜市，宣導民眾居家安裝住警器的重要，更希望民眾能現場學會CPR，以應不時之需。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第五大隊保西分隊的警、義消，他們快閃仁壽宮夜市，宣導民眾居家安裝住警器的重要，更希望民眾能現場學會CPR，以應不時之需。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲指出，本週為消防署推動的救護週，每日都有不同的宣導主題，7日恰巧為珍惜救護日，希望能傳達民眾「把119 留給重症患者」及「正確使用救護車」等觀念。市民朋友假若學會心肺復甦術CPR，於發現周遭有民眾倒地的同時，即能在第一時間提供救援服務直到消防局救護人員前來接手，提升心臟停止民眾存活率。在月圓人團圓中秋佳節前夕，市長也不忘在此祝福市民朋友都有一個愉快的中秋佳節，更歡迎各縣市的好朋友於9月9日起可以相約到安平港遊憩碼頭水域「2022米奇與好朋友Chill遊台南」活動現場愜意遊河畔，感受安平的慢活步調。

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