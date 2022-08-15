宜蘭翁昏睡不醒　警消不間斷CPR！鬼門關前拉回

▲宜蘭警消在救護車上不間斷CPR，將無呼吸心跳男子鬼門關拉回。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一男子，14日被家人發現昏睡不醒，警消趕到將男子送上救護車時，發現男子已無呼吸心跳，立即給予CPR心臟體外按摩、建立喉道呼吸道並正壓給氧，因AED自動體外電擊器判讀不建議電擊，男子到院前，警消不間斷在救護車不間斷地進行CPR急救，到院後由醫師接手成功救回男子。

宜蘭消防局勤務中心14日下午6時許，接獲民眾報案，表示家中80歲長期臥床男子，從中午開始昏睡並且叫不醒，立即派遣轄區分隊宜蘭分隊救護車前往現場，到達患者家中後，患者躺臥床上，呼吸淺慢，脈搏微弱，對疼痛刺激有反應，血氧濃度78%，2名救護隊員立即給予甦醒球正壓給氧，並儘速搬運上救護車。

到救護車上後，再次評估患者生命徵象，發現患者無脈搏、無呼吸、無心跳，立即給予CPR心臟體外按摩，建立喉道呼吸道並正壓給氧，另要使用AED自動體外電擊器時，AED判讀顯示不建議電擊。因此，在救護車行駛到醫院途中，2救護警消仍持續不間斷地為男子進行CPR急救。

抵達陽大附醫時，仍繼續CPR，並立即推進急救室交由醫院進行搶救，男子到院後，恢復呼吸，每分鐘12次，心跳72次，血氧濃度給氧後100%血壓103/55mmHg，成功串聯起生命之鍊，並挽回男子性命。

宜蘭消防局長徐松奕表示，心臟如果停止跳動，其存活率每分鐘下降約10%，所以儘早啟動119、儘早心肺復甦搶救、儘早去顫電擊、儘早實施高級心臟救命術、並儘速將病人送至有能力實施復甦後照護的醫療機構，透過心臟驟停生存之鏈的環環相扣，病人才有存活的機會。當目擊到他人呼吸和心跳停止情況時，倘若能把握救護人員抵達之前立即開始進行CPR，並配合使用AED，就能大幅提升急救成功率，減少生命消逝的憾事發生。