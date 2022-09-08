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台北市長選戰「越來越無聊」　沈富雄爆藍營基層實況

▲▼陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

▲2022台北市長參選人，左起為民進黨的陳時中、國民黨的蔣萬安、無黨籍的黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

記者皮心瑀／綜合報導

距離2022九合一大選只剩79天，針對台北市長選情，民進黨前立委沈富雄直言，「越來越無聊」，另也透露基層藍營憂心票流向以無黨籍參選的黃珊珊，但他認為實際狀況並非如此，「你們聽錯人」。

沈富雄表示，現在藍綠都想去切黃珊珊的票，這一、兩天動作更明顯，不過台北市選局藍綠白三強都不好看，「我說越來越無聊，因為操盤的人格局不高、不大」。

前立法院長王金平日前邀宴藍營要角與名嘴級北市議員，當面給國民黨台北市長參選人蔣萬安意見，說他決策圈太小、切割深藍失策，又缺論述主軸，建議不能像貴公子不夠接地氣。

不過，沈富雄認為，王金平想鞏固蔣萬安目前手中的藍票，出發點是好的，但這個沒效果，因為從民調來看，其實藍軍的凝聚力很強，但是很多藍營人士都說在走基層時，聽到很多聲音說票被黃珊珊拿走，「我說你們聽錯人，因為藍營心中都有很深藍色憂鬱，過去被吃掉的慘痛還在心裡頭」。

另外，前立委蔡正元稱黃珊珊根本就是「小英女孩」一事，沈富雄分析，也是為了讓黃珊珊屬於藍的支持者趕快歸隊，但仔細分析，黃珊珊藍的百分比很低，沒有多少可以跑的，那為什麼國民黨做這麼多白費力氣的事？就是他們還覺得黃珊珊是藍的，如果她選的不錯，蔣萬安就沒了。

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