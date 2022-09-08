內政部｢笑死｣惹議　韓國瑜也怒：在弱勢被害者傷口灑鹽

▲前高雄市長韓國瑜。（資料照／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

內政部日前在臉書宣導反詐騙，列出7個「笑死」，其中包括「笑死，竟然有人說去柬埔寨一個月可以賺8萬」、「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，引發批評，前高雄市長韓國瑜也不滿，在臉書表示，自以為幽默、實則卻是暗諷被害人的文章，竟是出自最該挺身而出保護人民的政府，在弱勢的被害者傷口上灑鹽。「這樣的行為實在讓我感到相當不解。」

內政部臉書6日宣傳反詐騙，指今年上半年，全台就破獲近1.3萬件詐騙案，呼籲民眾面對任何事都應保持懷疑、仔細求證，並隨時注意最新的詐騙手法，如此一來就能一眼看穿其中不合理的地方，並帥氣地回應「笑死！」並列出7個例句，「笑死，竟然有人說ATM可以解除分期付款、笑死，竟然有人說點數可以援交、笑死，竟然有人自稱美國將軍要來台灣結婚、笑死，竟然有人說可以帶大家飆股賺大錢、笑死，竟然有人說一頁式購物網站俗擱大碗、笑死，竟然有人說去柬埔寨一個月可以賺8萬、笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈。」

由於當中暗酸藝人楊丞琳「海鮮論」，並提到台人柬埔寨詐騙案，引發爭議。韓國瑜批評，之前就有新聞報導指出，有不少詐騙案的受害者來自台灣偏鄉，因為家中經濟條件不好，因此更容易受到待遇優渥的工作機會吸引、盼著能夠一夕致富來改善家中狀況，「莫忘世上苦人多」，因為經濟與環境而必須扛起家計重擔、或是沒有機會得到完整教育、而慘遭信任親友欺騙的弱勢民眾，其實遠比大家想像得還多出許多，有多少父母看到新聞後，擔心得食不知味、夜不能寐，只盼著孩子能早日平安歸來？

韓國瑜表示，每個孩子都是父母心頭上的肉，當他們今天不幸成為受害者，其他人可以試著去理解箇中原因、試著去同理親屬的擔憂，而非只因為自己擁有比他人多的資源、就輕易訕笑他人的苦。

韓國瑜感嘆，宣導詐騙有許多更好的方式，很遺憾政府今天選擇了最不具同理心的方式，這樣的訕笑不但對現實中的防詐騙沒有助益，更是在弱勢的被害者傷口上灑鹽，身為握有權力的高官，心中一定要有基層，把百姓苦楚當成自己的苦。

對於內政部的「笑死」風波，內政部長徐國勇7日受訪表示，小編的貼文不是罵人，而是宣傳反詐騙，希望外界把真正意義看清楚，也喊話「不要隨中國打擊我們台灣」；內政部當晚則修正圖卡，並表示無揶揄任何人之意，對於各方詮釋及衍生留言，並非發想本意，為避免議題失焦，小編將圖卡第7點移除。