王思涵挺楊丞琳「台灣人欺負台灣人」　網狠回嗆：她是廣東人

▲王思涵力挺楊丞琳。（圖／翻攝自楊丞琳Instagram、王思涵臉書）



記者崔子柔／綜合報導

歌手楊丞琳嫁給大陸歌手李榮浩，演藝重心也轉往大陸，近日她在陸綜上說到「我是廣東人」、在台灣吃海鮮是奢侈等語，引起台灣網友熱議。前少女隊成員王思涵則發聲立挺，卻遭網友回酸。

王思涵6日在臉書發文指出，「我真的看不懂...為什麼台灣人永遠只會欺負台灣人？！小時候家境貧窮吃不起海鮮是甘你屁事」，並提到先前一名父親在麥當勞替兒子慶生的事件，「就是有人家境不是那麼富裕，到底是甘你們家什麼事啦？！去關懷一下弱勢的社會底層，有那麼多時間在網路上謾罵，還不如去做點善事吧」。

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▲王思涵原文。（圖／翻攝自王思涵Facebook）



不少網友和王思涵有相同看法，留言表示，「就是咩，十六歲的自己在幹嘛？那個年代出來工作的肯定不容易」、「小時候能吃上這些真的很不容易」。

但也有部分網友認為，「她說她是廣東人耶」、「人家的自我認同是廣東人，不是台灣人喔」、「可是她說她是廣東人捏。你是不是搞錯什麼」、「她在很多節目都說自己是廣東人，她只是在台灣發展罷了」、「她不要提起在台灣吃海鮮很奢侈就沒事了」。

▲▼網友留言。（圖／翻攝自王思涵Facebook）

