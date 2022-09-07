「眼睛業障重」海濤法師10億資產沒了！　跟弟子鬧翻淨身出戶

▲海濤法師去年宣布退出一手創辦的海濤弘法集團，自己獨立弘法，集團10億元資產歸屬也爆發訴訟。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

以一句「假的，眼睛業障重」走紅的海濤法師，海內外都設有講堂或道場，並在宜蘭三星鄉創設占地2,000坪的慈悲志業基地，以及成立生命電視台弘法，累積資產逾10億元，但去年卻突然宣布退休，離開一手創辦的海濤弘法集團，改租公寓開網路直播講經，還向弟子表示過去的海濤就像往生、死了，引發眾人關注。

鏡週刊調查，海濤突然退休，原來是與信徒翻臉有關，多年來他將集團財務委由俗家弟子林基城、吳秀慧夫婦管理，但師徒在2020年因對財務管理意見不合，徹底鬧翻，並且爆發多起官司爭訟，至今仍未止息。

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▲海濤弘法集團資產本來由集團執行長吳秀慧（圖）管理，她遭海濤解職後，自設佛教慈悲志業基金會管理集團，並對海濤創立的燃燈功德會等公益團體提告。

「我們的海濤法師是被淨身出戶的！」7月27日，士林地方法院針對海濤創辦的救狗協會官司宣判後，有佛教界人士向本刊投訴，指海濤法師應是被逐出一手創辦的海濤弘法集團，可以說是被掃地出門，隨後集團也開始「去海濤化」，甚至改名為海灣慈悲基金會，弟子很擔心海濤近30年來累積逾10億元的資產及善款恐落入有心人口袋，辜負信眾護持護法及布施的美意。

海濤面對昔日得力助手吳秀慧提告，曾對弟子開示說，佛祖原本是王子，後來出家，連國家都可以不要了，對於這些錢他也可以不要，去年宣布退休時，提到自己獨立弘法，其他的都與他無關，因為自己以前被拱得像皇帝一樣，現在這樣等於是找到新的自己，他已全然放下，但不少弟子不認同，因相關善款是弟子信任海濤法師而付出，應由海濤來管理運用，「善款若沒有妥善運用，相關人是會下地獄的。」

▲位於宜蘭三星海濤慈悲志業總部占地2,000坪，管理集團的生命電視台及17個公益團體及10億元資產，海濤與弟子鬧翻後已退出。

本名黃榮享的海濤法師，去年5月宣布退出集團改為獨立弘法後，轉戰網路直播，近來還赴美國及加拿大弘法，本刊調查，早從20年起，海濤就與集團執行長吳秀慧及祕書長林基城展開法律戰，雙方至少有8件民事官司及1件刑事告訴案在宜蘭、士林及新北等法院與地檢署開打，互有勝負，有1件已上訴到高等法院。

本刊調查，原本海濤將自己及各基金會的印鑑、存摺及權狀，都交由集團執行長吳秀慧及其丈夫林基城（秘書長）保管，以方便調度集團10億資產及財務，多年來信徒奉獻的款項分別存在海濤個人於三星鄉農會及合作金庫等帳戶，另有部分寄放在弟子及相關基金會與協會名下帳戶，吳、林2人雖非出家人，但深獲海濤信任，20多年來管理財務一切順利，集團也日益壯大，但師徒情誼卻在2年多前起變化。

2年多前原本不管錢的海濤發現集團財務有異狀，以公文及在LINE群組發公告並寄存證信函下令解除吳、林在集團的所有職務，並要求2人開保險箱點交現金與交出海濤及相關基金會的印章與存摺，但吳、林則發存證信函拒絕配合，並因此展開爭訟。

▲新北板橋的悲願寺也是由海濤創立，海濤慈悲志業基金會及施食協會也設址於此（圖），去年招牌換成佛陀僧伽基金會。

首先是吳、林2人對海濤創立的救狗協會、印經協會等團體提告，要求確認解職無效；因海濤與吳林2人決裂後，名下與相關協會的資金也被挪走，檢調也立案偵辦吳林2人是否步及侵占及洗錢等罪，相關協會也提告要求吳林2人交出印信，近來官司已陸續有結果。

知情人士表示，目前生命電視台及位於宜蘭的弘法總部等大部分的不動產，均仍登記在海濤個人名下，至於登記在弟子名下的不動產，也有設定高額抵押給海濤，將來若相關人辭世，恐衍生繼承等更大爭議，且凸顯法律對於宗教團體財產規範的不足，因目前還有民事官司仍在訴訟中，一旦法院做出宣判或有信徒正式提告，都會牽動海濤弘法集團版圖。

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