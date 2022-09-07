民進黨組「女力會做事」連線 　蔡英文批藍：媽媽市長犧牲市民利益

▲民進黨組成「女力會做事」連線。（圖／記者呂晏慈翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

迎戰2022年縣市長選舉，民進黨7日下午舉行「女力會做事」形象影片公布記者會，身兼黨主席職務的總統蔡英文率領新竹市長參選人沈慧虹、彰化縣長參選人黃秀芳、南投縣長參選人蔡培慧、屏東縣長參選人周春米與花蓮縣長參選人Kolas Yotaka組成「女力連線」亮相。據轉述，蔡英文稍早在中常會看到宣傳影片時，特別稱讚有「時尚」的感覺。

蔡英文今天在記者會表示，今天的5位女性戰將，經過中央、地方的豐富歷練，在各自專業領域擁有優秀的表現，她們串連起來，將翻轉全台東西南北的5座城市，展現「女力會做事，會做事最有力」的特質；對手陣營也有許多位女性候選人，喜歡把自己稱作「媽媽市長」，但她們對市政可能毫無關注，把大部分的心力放在送往迎來上，這些人不只行政效率低落，還有家族干政，與黑金派系、地方勢力勾結等等的問題，甚至因為貪瀆，遭到起訴。

蔡英文直言，這樣的縣市長，已經不能再讓城市進步，也犧牲了市民的利益，更讓市民沒有光榮感，民進黨派出的5位女性戰將，從中央到地方，各自有豐富的歷練，地方的發展需求，她們最用心了解，建設的推動執行，她們最認真監督，城市的未來發展，她們有藍圖、有規劃，也有能夠落實的熱情、專業以及決心。