中秋滿月最強招財之夜　7招祕法一次看

▲中秋節賞月。（圖／資料照／記者徐文彬攝）

記者陳俊宏／綜合報導

周五就是中秋節，命理專家雨揚老師分享中秋節7招招財祕法，包括打亮一點金、點亮財位、拜土地公、月老等。

雨揚老師在臉書說，中秋節不只要歡聚，還要把握中秋帶來的財富能量，中秋滿月就是能量最強的招財之夜，想要財庫滿溢，財源加倍、財富放大嗎？緊緊抓住中秋的財富滿溢能量，讓你全家發發發喔。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雨揚老師分享7招中秋招財祕法：

1、 玄關陽台連續7天亮燈

玄關、陽台象徵一個家庭裡所有人的事業和前途，所以要打理好陽台，前途就會零阻礙、一片光明。

2、 點亮財位

家中明財位就是打開門的45角處，中秋節這天務必全天點亮，可放蠟燭或鹽燈代替，等於讓全家人財運亮起來，錢就會進到財庫來。

3、 廟裡點燈、線上點燈

點燈就是點亮自己的運氣，能讓你在關鍵時刻做出最正確、最適合的決定，可照亮自己的工作運和財運。而家裡有要念書考試、換新工作的人，都可點燈讓家人前途光明。

▼7招中秋招財祕法。（示意圖／記者陳俊宏攝）



4、 打亮一點金、眼睛亮晶晶

額頭就叫一點金，早上起床好好打理自己，好好洗臉、敷臉、上點妝，把額頭打亮一點，一點金發亮代表財運也跟著亮。也可上點眼影、睫毛膏、眼線，讓眼睛更晶亮有神，代表「吸金」能量。

5、 拜土地公換新錢母

拜土地公準備一些花生，代表「好事會發生」，麻糬會「黏錢」，汽水讓你「秋丟」（台語）、活力滿滿，請土地公吃甜甜，讓你「甜甜賺」。另外，也可準備幾張新鈔，在大爐裡面繞8圈，代表賺「八方財」，等於幫你開新財路，回家後，把繞過大爐的錢母放進錢包，讓你輕鬆賺。

6、 拜月老

中秋節是月老誕辰，想求姻緣、求人緣，可準備鮮花、糖果、餅乾或蛋糕等，拜月老，讓你的桃花、貴人紛紛來。

7、 和家人、心愛的人一起賞月亮、曬月光

讓滿月的光輝為你帶來滿滿的財富能量，直接照在你的身上，也可放大你的財氣，讓你和家人幸福加倍。

▼中秋節曬月光。（示意圖／記者張一中攝）