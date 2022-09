夢幻工作！38歲男「出租陪伴」什麼都不做　爽領時薪2000元

▲森本庄司(右)擁有一份一些人心目中的「夢幻工作」,他幾乎什麼都不用做就能獲得薪資報酬。圖為森本庄司與想穿印度服逛街的客戶。(圖/路透)



錢多事少離家近,是許多人的夢想工作,但如果「不用做事」就能領薪水,應該就是「夢幻工作」了。日本一位38歲的男子,即擁有這份「夢幻工作」,他靠著「陪伴陌生人」、「出租自己」,幾乎什麼都不用做就能獲得薪資報酬,4年來共接了4000多筆單,靠這份薪水養妻小。

據《路透社》報導,住在東京的38歲男子森本庄司(Shoji Morimoto),從事的工作非常特別,就是「陪伴客戶」,並以每小時1萬日圓(約台幣2193元)計價。森本從事這份工作已經4年,看似荒唐的工作內容,卻是他謀生的重要來源之一,工作內容很簡單,就是陪伴客戶完成工作或是吃飯、逛街等事務,過去四年來一共接獲4000筆,讓他賺進不少收入。

「陪伴工作」是森本現在的唯一工作,一天大約接3、4名客戶。森本表示,「基本上我把自己租出去後,就到客戶想要我去的地方,並且什麼也不做。」會想從事此業是因為,以前他在一家出版社中工作,但時常因為缺乏「積極性與主動性」而被責罵,使他不禁思考,「若是能無所事事一整天,又能賺錢該有多好」,於是便想到了這份職業。

對於最難忘的工作內容,森本表示,他曾陪客戶到公園完翹翹板、代替客戶到車站跟朋友送別、陪伴想穿印度裝出遊,卻怕被朋友嫌棄奇裝異服的客戶逛街。不過對於工作內容,森本仍有自己的原則,例如性相關的要求、搬冰箱或是可能有危險的內容,他都會直接拒絕。

森本也常於推特帳號「@morimotoshoji」分享日常,或是與客戶的互動,現在更有著24.7萬人追蹤。粉絲中有四分之一是他的客戶,他表示不少人都會再次回購,其中有一名客人,至今為止甚至聘請他超過270次,是最忠實的客戶。

