夢幻工作！38歲男「出租陪伴」什麼都不做　爽領時薪2000元

▲森本庄司（右）擁有一份一些人心目中的「夢幻工作」，他幾乎什麼都不用做就能獲得薪資報酬。圖為森本庄司與想穿印度服逛街的客戶。（圖／路透）



實習記者蘇敏禎／綜合報導

錢多事少離家近，是許多人的夢想工作，但如果「不用做事」就能領薪水，應該就是「夢幻工作」了。日本一位38歲的男子，即擁有這份「夢幻工作」，他靠著「陪伴陌生人」、「出租自己」，幾乎什麼都不用做就能獲得薪資報酬，4年來共接了4000多筆單，靠這份薪水養妻小。

據《路透社》報導，住在東京的38歲男子森本庄司（Shoji Morimoto），從事的工作非常特別，就是「陪伴客戶」，並以每小時1萬日圓（約台幣2193元）計價。森本從事這份工作已經4年，看似荒唐的工作內容，卻是他謀生的重要來源之一，工作內容很簡單，就是陪伴客戶完成工作或是吃飯、逛街等事務，過去四年來一共接獲4000筆，讓他賺進不少收入。

▲森本出租單純陪伴的時間謀生。（圖／路透）

「陪伴工作」是森本現在的唯一工作，一天大約接3、4名客戶。森本表示，「基本上我把自己租出去後，就到客戶想要我去的地方，並且什麼也不做。」會想從事此業是因為，以前他在一家出版社中工作，但時常因為缺乏「積極性與主動性」而被責罵，使他不禁思考，「若是能無所事事一整天，又能賺錢該有多好」，於是便想到了這份職業。

對於最難忘的工作內容，森本表示，他曾陪客戶到公園完翹翹板、代替客戶到車站跟朋友送別、陪伴想穿印度裝出遊，卻怕被朋友嫌棄奇裝異服的客戶逛街。不過對於工作內容，森本仍有自己的原則，例如性相關的要求、搬冰箱或是可能有危險的內容，他都會直接拒絕。

森本也常於推特帳號「@morimotoshoji」分享日常，或是與客戶的互動，現在更有著24.7萬人追蹤。粉絲中有四分之一是他的客戶，他表示不少人都會再次回購，其中有一名客人，至今為止甚至聘請他超過270次，是最忠實的客戶。