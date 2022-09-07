ET專訪／翻轉基隆暗髒舊　黃希賢「3大軸心」盼抬起台灣頭

▲無黨籍基隆市長參選人黃希賢。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／專訪

過去的基隆，曾是失業率、離婚率及自殺率「三高」城市，給人的印象總是「暗髒舊臭」，無黨籍基隆市長參選人黃希賢為翻轉基隆、重新抬起台灣頭，提出3大軸心，包括「打造亞洲最佳宜居城市」、「基隆333」、「三心二義」，從路平、燈亮、水溝通到觀光、產業、創生，以期徹底點亮基隆，不再淪為雙北的衛星都市、次等城市。

無黨籍黃希賢接受《ETtoday東森新媒體》專訪表示，基隆市曾是世界第7大貨櫃港、台灣5大城市，50年前是實至名歸的「大港大城市」，後來在執政不力的情況下，逐漸衰落，最終導致「沒人、沒錢、暗暝朦」，路不平、燈不亮、河川水溝不通且臭，觀光、就業、產業發展原地踏步。

▲為翻轉基隆「暗髒舊」印象，黃希賢提出3大軸心政見，力拚重新抬起台灣頭。（圖／黃希賢辦公室提供，下同）

黃希賢說，雖然現在市中心一帶確實有逐漸改變，但速度太慢，到了周遭的巷弄、道路及其他行政區，還是有「金玉其外、敗絮其中」的形象，因此他精心鑽研政見，提出最務實、科學、理性，並符合財政紀律的優良方案。

黃希賢表示，他的第一項「打造亞洲最佳宜居城市」，包括興建海水淡化廠，解決缺水問題；推行「基隆通」台鐵、國道客運1280月票；力推全市國中小營養午餐免費；並比照台北市，成立基隆道路挖掘管理中心，1年內有感解決路平問題；致力管線更新，1年內有效降低漏水率，並整頓田寮河等四大河川的淤泥、惡臭；每個里打造一座雨遮公園，廣設晴雨走廊、風雨操（球）場，普建立體停車空間。

黃希賢說，第二項「基隆333」觀光、產業、創生，觀光部分包括「留人、留錢、留過夜」，要讓國際旅客願意留在基隆消費，舊威海營區招商興建六星級飯店，開闢港區免稅購物與遊憩空間。

「儘速興建擺爛已久的海生館，並引進Xpark！」黃希賢進一步說，7個行政區也會設立七色觀光巴士，搭配旅行社、遊覽車業，打造多條慢活旅遊路線；產業方面發展「電子電競動漫產業、物流產業、輕質加工產業」，配合未來基隆河谷廊帶開發，基隆的產業應朝向這3件新興方向：創生則是推廣基隆萬聖節「中元祭」到全世界、爭取台灣燈會在基隆，還有推廣新住民一條街、活絡原民會館舉辦假日市集。

黃希賢說，第三項為「三心二義」安心就業、安心成家、安心養老、世代正義、區域正義，包括發展七堵副都心讓舊市區減壓，力推社宅保障弱勢戶、青創戶，危老都更總體檢，設立勞動處及每年度辦大型就業博覽會，補貼染疫健保費、居陪員鐘點費，成立基隆首座醫學中心提升醫療服務等級。

「中央已欠基隆太多，我當基隆市長，一次討回來！」談到政見與市政規劃，黃希賢停不了話匣子，講到基隆發展停滯更是義憤填膺，他直言，過去基隆關每年上繳上千億的「商港服務費」給中央，基隆市政府與基隆人卻分不到任何一毛紅利，協和電廠影響環境生態以及水庫缺水，基隆都淪為受害的「次等公民」，他若當選，必定把該還給基隆人的全部要回來。