　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET專訪／翻轉基隆暗髒舊　黃希賢「3大軸心」盼抬起台灣頭

▲無黨籍,基隆市長,參選人,黃希賢。（圖／記者郭世賢攝）

▲無黨籍基隆市長參選人黃希賢。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／專訪

過去的基隆，曾是失業率、離婚率及自殺率「三高」城市，給人的印象總是「暗髒舊臭」，無黨籍基隆市長參選人黃希賢為翻轉基隆、重新抬起台灣頭，提出3大軸心，包括「打造亞洲最佳宜居城市」、「基隆333」、「三心二義」，從路平、燈亮、水溝通到觀光、產業、創生，以期徹底點亮基隆，不再淪為雙北的衛星都市、次等城市。

無黨籍黃希賢接受《ETtoday東森新媒體》專訪表示，基隆市曾是世界第7大貨櫃港、台灣5大城市，50年前是實至名歸的「大港大城市」，後來在執政不力的情況下，逐漸衰落，最終導致「沒人、沒錢、暗暝朦」，路不平、燈不亮、河川水溝不通且臭，觀光、就業、產業發展原地踏步。

▲翻轉基隆暗髒舊 黃希賢「3大軸心」抬起台灣頭。（圖／黃希賢辦公室提供）

▲為翻轉基隆「暗髒舊」印象，黃希賢提出3大軸心政見，力拚重新抬起台灣頭。（圖／黃希賢辦公室提供，下同）

黃希賢說，雖然現在市中心一帶確實有逐漸改變，但速度太慢，到了周遭的巷弄、道路及其他行政區，還是有「金玉其外、敗絮其中」的形象，因此他精心鑽研政見，提出最務實、科學、理性，並符合財政紀律的優良方案。

黃希賢表示，他的第一項「打造亞洲最佳宜居城市」，包括興建海水淡化廠，解決缺水問題；推行「基隆通」台鐵、國道客運1280月票；力推全市國中小營養午餐免費；並比照台北市，成立基隆道路挖掘管理中心，1年內有感解決路平問題；致力管線更新，1年內有效降低漏水率，並整頓田寮河等四大河川的淤泥、惡臭；每個里打造一座雨遮公園，廣設晴雨走廊、風雨操（球）場，普建立體停車空間。

黃希賢說，第二項「基隆333」觀光、產業、創生，觀光部分包括「留人、留錢、留過夜」，要讓國際旅客願意留在基隆消費，舊威海營區招商興建六星級飯店，開闢港區免稅購物與遊憩空間。

▲翻轉基隆暗髒舊 黃希賢「3大軸心」抬起台灣頭。（圖／黃希賢辦公室提供）

「儘速興建擺爛已久的海生館，並引進Xpark！」黃希賢進一步說，7個行政區也會設立七色觀光巴士，搭配旅行社、遊覽車業，打造多條慢活旅遊路線；產業方面發展「電子電競動漫產業、物流產業、輕質加工產業」，配合未來基隆河谷廊帶開發，基隆的產業應朝向這3件新興方向：創生則是推廣基隆萬聖節「中元祭」到全世界、爭取台灣燈會在基隆，還有推廣新住民一條街、活絡原民會館舉辦假日市集。

黃希賢說，第三項為「三心二義」安心就業、安心成家、安心養老、世代正義、區域正義，包括發展七堵副都心讓舊市區減壓，力推社宅保障弱勢戶、青創戶，危老都更總體檢，設立勞動處及每年度辦大型就業博覽會，補貼染疫健保費、居陪員鐘點費，成立基隆首座醫學中心提升醫療服務等級。

「中央已欠基隆太多，我當基隆市長，一次討回來！」談到政見與市政規劃，黃希賢停不了話匣子，講到基隆發展停滯更是義憤填膺，他直言，過去基隆關每年上繳上千億的「商港服務費」給中央，基隆市政府與基隆人卻分不到任何一毛紅利，協和電廠影響環境生態以及水庫缺水，基隆都淪為受害的「次等公民」，他若當選，必定把該還給基隆人的全部要回來。

►「4種牛肉組合」買一送一1999元！牛排、燒烤片通通有

ET快訊
快訊／為錢肢解親弟弟　永和大哥遭聲押
看了好心痛！殺警案起訴書全文　殘暴過程全曝光
美元好貴！　換10萬台幣「比去年底多花萬元」
凃明誠、曹瑞傑隔5分鐘離世！林信吾冷眼任血流乾　搜刮彈匣
怎沒入圍金鐘？　劇迷喊「2大遺珠」：演很好耶
林信吾奪槍後「5秒連射6發」！　曹瑞傑下車遭狂砍38刀
快訊／恩恩案監察院出招！　2監委+1調查官「突襲」新北消防局
金鐘57完整入圍名單！《華燈》搶8獎　楊謹華、林心如爭視后
《玩很大》入圍只提2人！　KID秒發文「一張照片更正」
高雄「恐怖鼠窩2.0」！屋主捨不得　還跟清潔隊搶垃圾

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

否認找沈慧虹接台北市副市長　黃珊珊：盼支持「沒包袱」的高虹安

張善政端「幸福里程30K」　桃市民搭市區公車「每天20k免費」

民進黨組「女力會做事」連線 　蔡英文批藍：媽媽市長犧牲市民利益

第一屆「笑死造句大賽」近千人參賽　「這兩句」神留言互搶第一

陳時中政二代團隊爭議怎解決？　徐巧芯喊「很簡單」：我教你一招

鄭寶清違紀參選綠明開鍘　林錫耀評這4縣市「三咖督」有機會

ET專訪／不怕民調落後！黃希賢日跑30行程　展現港都囡仔韌性

ET專訪／運將熬成海運企業家　黃希賢淚：做給天上的媽媽看！

ET專訪／盼嘉惠通勤族！　黃希賢率先提出「1280基隆通」

ET專訪／翻轉基隆暗髒舊　黃希賢「3大軸心」盼抬起台灣頭

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

南一中生被阿伯要求讓座　投訴校方...背後卻還有位

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

19歲少女得腦瘤第4期　忍淚剃髮樂觀勇敢抗癌

否認找沈慧虹接台北市副市長　黃珊珊：盼支持「沒包袱」的高虹安

張善政端「幸福里程30K」　桃市民搭市區公車「每天20k免費」

民進黨組「女力會做事」連線 　蔡英文批藍：媽媽市長犧牲市民利益

第一屆「笑死造句大賽」近千人參賽　「這兩句」神留言互搶第一

陳時中政二代團隊爭議怎解決？　徐巧芯喊「很簡單」：我教你一招

鄭寶清違紀參選綠明開鍘　林錫耀評這4縣市「三咖督」有機會

ET專訪／不怕民調落後！黃希賢日跑30行程　展現港都囡仔韌性

ET專訪／運將熬成海運企業家　黃希賢淚：做給天上的媽媽看！

ET專訪／盼嘉惠通勤族！　黃希賢率先提出「1280基隆通」

ET專訪／翻轉基隆暗髒舊　黃希賢「3大軸心」盼抬起台灣頭

救人意外變抓逃犯　越柬邊境11台人「全是通緝犯」今押返國

劉大年／美中對抗下　大陸市場仍不容小覷

否認找沈慧虹接台北市副市長　黃珊珊：盼支持「沒包袱」的高虹安

送餐等20分鐘大喊「陳XX在嗎」遭嗆：一輩子當乞丐！他1舉動網讚爆

林暉閔認愛「子瑜」：看她眼睛會害羞　女方爸嘆：女兒一直勾搭男人

外役監脫逃後殘忍殺警！　不止7大罪狀...林信吾恐再因這事被起訴

逛水果店「虎皮工讀生」倒菜籃睡翻　在地居民認出牠：升格店長了

運勢大旺！薛仕凌再度雙料入圍　 站小薰身旁...看到自己名字了

鍾文榮／虱目魚粥暴漲仍有市場　貴與不貴都是消費者選擇

賈靜雯跌落神壇　網掀黑歷史一籮筐

BMW重機高速自撞！型男騎士遭斬首　頭顱連安全帽噴飛20公尺

政治熱門新聞

被要求簽承諾書　柯：管你去死的

陳時中政二代團隊殺傷力多大？　他：勾起民眾心中最不爽的那一塊

內政部酸楊丞琳：有人說在台灣吃海鮮很奢侈

口譯哥嗆海鮮論：希望楊丞琳快放棄台灣籍

民政局長喊「支持陳時中」　柯苦笑

1圖看懂　陳時中「政二代」團隊

楊丞琳「海鮮論」為何引軒然大波？　他曝關鍵：對統戰的和平反擊

被問到是否選總統　朱立倫回「時間到了」秒喊停專訪

太魯閣事故49死　監察院彈劾交通部次長祁文中等3人

柯文哲嗆林穎孟：眼睛跟大腦連結有障礙

是否願扛2024重擔？　侯友宜20字回應

他曝黃珊珊才是真正的「小英女孩」　曾獲蔡英文賞識、骨子非常綠

蔡英文登上飛彈發射車！

陳時中新人設！化身桌球高手還約戰陳信安

更多熱門

相關新聞

被稱「小英女孩」　黃珊珊批蔣團隊

被稱「小英女孩」　黃珊珊批蔣團隊

九合一大選將至，首都台北市長選戰備受關注，前立委、蔣萬安內湖南港後援會榮譽總會長蔡正元6日表示，台北市長參選人黃珊珊是「小英女孩」，政治骨子裡變得非常綠。黃珊珊7日下午再度表示，蔡正元是蔣萬安競選團隊的人，是不是該趕快回去惡補市政、參加辯論，不要整天搞顏色。

劉建國提「醫護樂活12帖處方」

劉建國提「醫護樂活12帖處方」

民進黨苗栗參選人合體拍定裝照

民進黨苗栗參選人合體拍定裝照

放眼2024？侯友宜喊「承擔責任」　他曝真正打算：政治敏感度異於常人

放眼2024？侯友宜喊「承擔責任」　他曝真正打算：政治敏感度異於常人

林佳龍籲市民「選票別給侯友宜」！　侯辦駁斥： 民眾有智慧判斷

林佳龍籲市民「選票別給侯友宜」！　侯辦駁斥： 民眾有智慧判斷

關鍵字：

2022九合一大選2022基隆市長無黨籍黃希賢專訪

讀者迴響

熱門新聞

失蹤3天！億萬富翁孫女遺體找到了

Melody健檢突被告知「可能有鼻咽癌」！

凃明誠遭割喉無法言語　討水悲鳴全錄下

梅花最快明生成！中秋可能有颱風　最新動向曝

楊丞琳稱家境差…被挖「3歲學芭蕾11年+戴牙套2年」！

轟楊丞琳風向變了！鳳梨衰挨罵

「眼睛業障重」海濤法師與弟子鬧翻　放棄10億資產

「連千毅絕對賠不出來！」律師：不如直接認罪

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

神殺880萬「人夫激戰到深夜！」屋主問1句話秒成交

20多歲男女魂斷墾丁秘境　現場搶救畫面曝

連千毅涉詐欺給假貨　交保又被警帶走

「夜晚想很多星座」Top 3 ！

12:50抖一下　雙北有感地震

連千毅才剛交保秒被刑事局載走！背後原因曝光

更多

最夯影音

更多
網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨
楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面