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大陸 大陸焦點 特派現場

日語教材出現「731」數字　陸網怒：絕對不可能是巧合！

▲▼日語教材出現「731」數字　陸網怒：絕對不可能是巧合！（圖／翻攝微博）

▲插圖出現「731」數字，引起大陸網友不滿。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一份初中日語教材近日引起大批大陸網友不滿，網友們指出，教材內的一幅插圖中，有3名穿著籃球服的男生，服裝上的號碼依序是7、3、1三個數字，疑似是在影射犯下細菌戰、人體實驗等戰爭罪行的侵華日軍「七三一部隊」。

該份教材是「人民教育出版社」所出版的九年級日語教材，被批評的圖片位於第96頁，是選擇題其中一個選項的插圖。

不滿的網友們認為，插圖上的7、3、1三個數字非常刻意，很難不讓人聯想到「七三一部隊」，希望相關單位嚴格調查此事，「有那麼多數字能用，為什麼非得用731呢？」「出現731三個數字，絕對不可能是巧合！」「看來我們內部有不少敵人！」

▼封面是日本國鳥「朱䴉」的畫像。（圖／翻攝微博）

▲▼日語教材出現「731」數字　陸網怒：絕對不可能是巧合！（圖／翻攝微博）

還有網友指出，教材的封面使用了日本國鳥「朱䴉」的畫像，令人難以接受。甚至，連編寫人員中有3名日本人一事也受到不少網友的質疑。

根據《極目新聞》報導，長期從事高中日語教學的白老師（化姓）表示，他們接觸的比較多的是高中日語教材，暫未發現有不合適的內容。

從事日語校外輔導的吳老師（化姓）也說，初中日語教材是通行版本，他在給學生輔導時也使用過這本教材，之前並未關注到插圖的問題，但插圖上的數字確實會讓人產生不好的聯想，放在教材裡確實不妥當，「肯定是不合適的。」

對於網友關注的日本人參與編寫的問題，吳老師則認為，「這比較正常，一般情況下，外語教材都會請外國專家參與編寫和審校。」

一位出版業內人士也透露，為了保證質量，涉及外語出版的內容，在編寫和審校環節也都會請外國專家參與。

據「侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館」資料，侵華日軍第七三一部隊始建於1933年，犯下了細菌戰、人體實驗等戰爭罪行。位於黑龍江哈爾濱的七三一舊址，是世界歷史上規模最大的細菌武器研究、實驗及製造的基地，是日本侵華期間留存的近現代重要歷史遺跡。

▼編寫人員有日本人也引起質疑。（圖／翻攝微博）

▲▼日語教材出現「731」數字　陸網怒：絕對不可能是巧合！（圖／翻攝微博）

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