喉嚨怪怪的！他咳出「2粒乳黃臭石頭」　網驚螢幕有味道：會升天

▲原PO喉嚨咳出「2粒」，頓時讓他臭到沒呼吸！（圖／翻攝爆廢公社）



網搜小組／劉維榛報導

「湊近鼻子一聞...舒爽啊！」一名男網友尷尬表示，昨（5）日喉嚨覺得卡卡的，咳了一整天，意外咳出乳黃色「2粒異物」，甚至還飄出陣陣臭味。照片曝光後，引來近4千名網友朝聖，有人也納悶求問「一直很想知道是什麼？每次咳出來都很疑惑」；有的人則笑虧「 吸一口會升天！」

一名男網友在臉書《爆廢公社》透露，昨天一早起床就覺得喉嚨怪怪的，「左側卡卡」，咳了一整天，豈料從嘴巴噴出「2粒異物」。原PO接著自嘲「湊近鼻子一聞...舒爽啊！」

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畫面可見，兩顆似乎是扁桃腺結石，約米粒大小，外觀呈現乳黃色、凹凸形狀，但看久了，彷彿真的有一股臭味飄出銀幕。

照片引來近4千名網友朝聖，「小時候也有過欸，不知道是什麼東西」、「快拿去鑑定是否為龍涎香」、「這照片...有味道」、「這個超級無敵臭的，我自己也要定時清理，手觸碰過的地方也是揮之不去的味道」、「夭壽喔，你專屬的舍利子」、「聞一聞精神百倍」、「隔著螢幕都聞到味道了」、「嘴巴會很臭，尤其吐出來那段期間，都會很臭」、「腐爛味+腳趾縫味」。

有苦主回應，「應該是唾液腺結石！很常遇到這樣的病人」、「扁桃腺結石，不會只有這一點點，在你的扁桃腺口還有很多...除非開刀否則會持續一直這樣」、「扁桃腺結石，我朋友已經吐好幾年石頭了」、「慢性扁桃腺炎，容易反覆感冒喉嚨痛等等，如果已經成年就開刀割除吧！過來人路過」、「扁桃腺的堆積物，口臭來源之一」、「我曾經卡一個禮拜卡到喉嚨發炎」。

▲網友秒懂結石「驚人臭味」。（圖／翻攝爆廢公社）



據了解，食物殘渣與細菌有可能會堆積在扁桃腺「隱窩」中，進而形成乳白色的結石，症狀包括口臭、喉嚨痛、喉嚨有異物感等等，自行清除的方式包括用棉花棒擠出來、鹽水漱口，或是到耳鼻喉科請醫生將結石吸出。