大叔同事恐怖體味「臭到頭痛」！他崩潰喊救命　過來人揭解決辦法

▲網友的同事有恐怖體味，讓他快要崩潰。（示意圖／免費圖庫pexels）



記者柯振中／綜合報導

每個人身上都會有不同的味道，但若太過濃烈、影響他人，可能就不是好事。一名網友上網求助，同事的體味十分濃郁，味道令人「臭到頭痛」，常常讓人受不了，送了10件排汗衫狀況仍沒改善，走投無路之下只好上網求助，「請問大家有什麼好方法可以提供一下嗎？」

這名網友在「爆廢公社」PO文求助，因為工作較為繁忙，他近期找了一名中年男子來擔任助手，沒想到竟是惡夢的開始，因為大叔身上無時無刻散發著難以形容的味道，完全直擊靈魂深處，「跟大叔同車一天的話還會臭到頭痛那種…。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友說明，為了讓大叔保持衛生習慣，他還特地送了10件排汗衫，上個禮拜味道終於淡了許多，還一度以為解脫了，沒想到大叔家的衣服洗完一輪，恐怖惡臭又出現了，讓他再度崩潰。

▼恐怖的臭味直接攻擊了網友的靈魂。（示意圖／CFP）



網友經過打聽，才知道大叔家一週只洗一次衣服，且都是晚上洗、隔天醒了才晾，讓他崩潰吶喊「這樣不臭才怪」，現在公司的車輛也飄散出臭臭的大叔味，讓他不曉得該如何是好，怕太過直接會傷到大叔的自尊，但無論怎麼暗示，大叔仍舊渾然不覺，「請問大家有什麼好方法可以提供一下嗎（哭）？」

眾人看到網友的遭遇，也感到十分同情，留言建議解決方案，「買洗脫烘衣機給他」、「叫他洗衣服加檸檬酸粉」、「請他立即改善，再不行就走人，直接影響同仁工作情緒與工作進度」、「送他抗菌除臭的洗衣精」、「其實排汗衫材質更容易發臭，不適合沒有常洗衣服的人」、「這種臭臭人，你怎麼講他都無感，衛生習慣不好在家裏習慣了，出來也不可能改。」

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完